VIDEOS – Siguen las tareas de rescate: autoridades de Nepal revelan drástico aumento en la cifra de desaparecidos

Las labores se realizan con extrema precaución, debido al riesgo de desborde de dos lagos situados aguas arriba de la zona devastada el miércoles.

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Horas después de que se autorizara la reanudación de la búsqueda de sobrevivientes, luego de que se la detuviera temporalmente por el riesgo de nuevas inundaciones, las autoridades de Nepal emitieron un reporte en el que se aumentó en más de 900 el número de desaparecidos por el desastre.

De esta forma, la cifra de personas que permanecen inubicables tras la riada ocurrida por un colapso glaciar, subió de 991 a 1.924 de un momento a otro.

Según informaron funcionarios, los nuevos desaparecidos corresponden a 933 empleados de centrales hidroeléctricas, que se suman a más de 620 turistas, tanto extranjeros como nepalíes, además de un centenar de efectivos de seguridad y de personal aduanero.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes en Nepal

La suspensión temporal en las tareas de rescate se debió al riesgo de desborde de dos lagos situados aguas arriba de la zona afectada por las inundaciones que han dejado hasta el momento un saldo de al menos 584 muertos, en tanto que el número de rescatados ya supera los 1.500.

Con el propósito de intensificar los esfuerzos para ubicar a sobrevivientes desde Katmandú el Ejecutivo cambió de opinión y decidió autorizar el ingreso de brigadas extranjeras para que colaboren con las tareas.

La decisión se produjo después de una fuerte presión diplomática de varios países cuyos ciudadanos permanecen desaparecidos tras el desastre ocurrido el miércoles.

Entre quienes permanecen sin ser ubicados hay ciudadanos de India, Estados Unidos, Ucrania, Australia y Reino Unido, además de varias otras nacionalidades.

Por su parte, la Cruz Roja informó que el número de afectados por la riada se situaría en torno a las 93 mil personas.