“Vamos a seguir adelante”: alcalde White es dado de alta tras crisis ansiosa por amenazas de muerte

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, reapareció este martes acompañado del senador Juan Luis Castro, luego de que se conocieran antecedentes sobre las amenazas de muerte en su contra.

Visiblemente afectado, el jefe comunal agradeció las muestras de apoyo y aseguró que continuará con su labor en la comuna. “El crimen organizado no puede ganar. Vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción”, afirmó.

La aparición pública ocurrió horas después de que White fuera dado de alta de la Clínica Indisa de Maipú, donde permaneció cerca de cinco horas tras sufrir una crisis ansiosa.

El episodio se produjo luego de que el Ministerio Público le informara sobre la existencia de un plan de una organización criminal para asesinarlo antes de Fiestas Patrias. Como consecuencia, quedó con licencia médica por un día.

Los antecedentes del ataque surgieron a partir de interceptaciones telefónicas realizadas por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente durante las diligencias para ubicar a Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”. Según la investigación, el sujeto habría participado en la planificación del atentado contra el alcalde, quien anteriormente ya había recibido amenazas, aunque esta vez la información provenía directamente del Ministerio Público.

Antes de ser internado, White había relatado el impacto que tuvo conocer los antecedentes. “Que el Estado me notifique que me van a matar es algo tremendo”, señaló, mientras que también reconoció que llegó a replantearse “si vale la pena seguir adelante en este camino”. Tras su reaparición, agradeció nuevamente el respaldo recibido: “De verdad que estas cosas dan fuerza para seguir adelante”.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro cuestionó las condiciones de seguridad del alcalde y sostuvo que “no tiene la protección suficiente”.