Tras crisis por Estrecho de Magallanes: oposición anuncia interpelación a canciller Pérez Mackenna

Desde el PS y la DC cuestionaron el manejo de la política exterior de la administración de Kast.

El diputado Nelson Venegas (PS) anunció que como oposición impulsarán una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, acusando falta de respuestas respecto a la política exterior del país.

Al respecto, el legislador explicó que “la citación básicamente se le denomina interpelación y yo creo que es una facultad sustancial, importante, que tenemos los diputados, que tienen las diputadas y que no es otra cosa que ejercer nuestro rol de fiscalización”.

Sobre la interpelación al canciller Pérez Mackenna, el diputado Venegas puntualizó que “yo entiendo que hay temas que son reservados porque se trata de relaciones exteriores, de negociaciones pendientes y uno va a tener la prudencia, la ponderación para saber tratarla en su justa dimensión y en la medida que corresponda, pero evidentemente hay muchas respuestas que también necesitamos respecto a cómo ha sido el manejo de nuestras relaciones exteriores”.

Sobre las razones para citar al ministro de Relaciones Exteriores, Venegas recordó que “hemos tenido, por ejemplo, problemas respecto al tema arancelario, hemos tenido, por ejemplo, intromisión desmedida por parte del embajador de Estados Unidos respecto de situaciones internas, hemos tenido situaciones complejas respecto al tema del Estrecho de Magallanes, hemos tenido situaciones respecto de lo que se ha señalado como el patio trasero”.

Ante este anuncio, desde la Democracia Cristiana indicaron que apoyarán la interpelación a Pérez Mackenna, como adelantó su presidente, el diputado Alvaro Ortiz. “Nosotros creemos que este gobierno ha estado débil en defender la soberanía de nuestro país”, indicó a 24 Horas.