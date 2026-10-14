Más de 30 marcas y outlet de Falabella: así es el nuevo Premium Outlets de Mallplaza en Perú

El recinto ubicado en Lima cuenta con 37.500 m² de superficie arrendable y más de 30 marcas, mientras la compañía proyecta adaptar otro centro comercial en la capital peruana.

Mallplaza inauguró su primer centro comercial bajo el formato Premium Outlets en Perú, tras destinar US$ 6,1 millones a la transformación de Open Plaza Atocongo, ubicado en Lima.

El recinto cuenta con aproximadamente 37.500 m² de superficie bruta arrendable y marca la llegada de este modelo comercial al portafolio de la compañía en el mercado peruano.

Así es el nuevo Premium Outlets de Mallplaza en Perú

El nuevo espacio dispondrá de locales para más de 30 marcas reconocidas, además del único outlet de Falabella en el país. A esto se suma una oferta gastronómica reforzada en el patio de comidas y un Módulo de Atención al Ciudadano (MAC), que permitirá a los visitantes realizar distintos trámites en un mismo lugar.

Sobre la apertura, Rafael Jaramillo, gerente de la División Perú de Mallplaza, señaló a La Tercera que “con Mallplaza Premium Outlets Atocongo incorporamos al mercado peruano un formato que complementa nuestro portafolio y nos permite llegar a nuevos segmentos de consumidores. Vemos una oportunidad relevante en una propuesta que reúne marcas de alta preferencia, precios atractivos y una experiencia diferenciada, al mismo tiempo que nos permite seguir generando valor sobre nuestros activos”.

Con esta inauguración, Mallplaza suma su segundo activo adaptado al concepto Premium Outlets en Sudamérica. El primero fue Mallplaza Premium Outlets Concepción, en Chile, que abrió el camino para el desarrollo de este formato dentro de la compañía a nivel regional.

En paralelo, la empresa proyecta reconvertir Open Plaza La Marina, también ubicado en Lima, para incorporarlo a esta modalidad comercial.

La iniciativa busca ampliar la oferta de la compañía en Perú y responder a las nuevas tendencias de consumo, de acuerdo con lo informado por la firma.