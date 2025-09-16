Muerte en Mall Plaza Vespucio: SML confirma que hombre falleció por estrangulación

La autopsia realizada por personal del Departamento de Tanatología del SML descartó cualquier otro motivo en la muerte del hombre de 27 años.

El Servicio Médico Legal (SML) confirmó este martes que la muerte del hombre ocurrida en la víspera en el Mall Plaza Vespucio se debió a una estrangulación.

Así lo estableció la autopsia realizada por personal del Departamento de Tanatología del SML de la comuna de Independencia.

De esta forma, el servicio descartó de plano cualquier otra causa de muerte del hombre de 27 años, quien padecía esquizofrenia, como un eventual traumatismo encefalocraneano que pudo causarle el golpe con un casco que le propinó un motociclista.

Con el resultado de la autopsia, ahora la Fiscalía deberá establecer si presentará cargos contra los guardias por el delito de homicidio o el cuasidelito de homicidio.

Luego de constatar lesiones, los guardias involucrados en el hecho que culminó con la muerte de la víctima permanecen en libertad.

Qué dijo el mall sobre la muerte del hombre

Tras la muerte del hombre en los estacionamientos del Mall Plaza Vespucio, desde el centro comercial descartaron que “el personal de seguridad haya actuado fuera de los protocolos autorizados“.

Aseguró también que el personal le prestó apoyo “ante una violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza“.

En todo caso, admitió que “el procedimiento se encuentra siendo investigado por las entidades correspondientes, con plena colaboración de Mall Plaza y apoyado por el sistema de monitoreo centralizado con el que cuentan todos nuestros centros comerciales”.

La versión de la madre de la víctima

Por su parte, la madre de la víctima relató que luego de que su hijo agredió a un hombre “lo pescaron como entre ocho porque él tenía mucha fuerza y luego de ahí lo tiraron al suelo, lo esposaron y se le tiraron encima“, y añadió que, “otro guardia que pasó en moto le pegó con un casco en la cabeza“.

“Yo les gritaba que él era esquizofrénico, que no se tiraran encima de él, que tenían que calmarlo, porque yo, como mamá, siete años con esta enfermedad, sola, viviendo esta situación, yo sabía que yo lo podía calmar, porque yo lo abrazaba y lo contenía“, agregó.

Sin embargo, “vino un guardia y me dijo: no lo vamos a dejar salir porque le pegó a un caballero“, concluyó.