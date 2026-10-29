Kross suma dos nuevas medallas en Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026

La cervecería chilena volvió a destacar en una competencia internacional, obteniendo una medalla de oro para Kross Stout y una de plata para Kross Golden.

Cervecería Kross obtuvo dos nuevas medallas en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026, uno de los certámenes que reúne a productores de cerveza de distintos países de la región.

En esta edición, Kross Stout obtuvo medalla de oro en la categoría Sweet & Pastry Stouts, en el estilo Oatmeal Stout. Por su parte, Kross Golden consiguió medalla de plata en la categoría British Origin Ale Styles, correspondiente al estilo Classic English-Style Pale Ale.

Para Asbjørn Gerlach, cofundador y Brewmaster de Cervecería Kross, estos resultados son un reconocimiento al trabajo que existe detrás de cada cerveza.

“Cada medalla que recibimos es una confirmación de que el cuidado que ponemos en nuestros procesos de elaboración marca una diferencia. Somos muy rigurosos con la selección de ingredientes, el control de cada etapa de producción y la consistencia de nuestras recetas. Nuestro compromiso es que cada cerveza que llegue a las manos de nuestros consumidores mantenga los estándares de calidad que nos caracterizan. Por eso, recibir estos reconocimientos nos llena de orgullo y nos motiva a seguir mejorando”, señaló Gerlach.

Los premios obtenidos por Kross Stout y Kross Golden también ponen en valor la diversidad de estilos que trabaja la cervecería. Mientras la primera destaca por su perfil tostado y su textura cremosa, la segunda representa una propuesta equilibrada, con notas maltosas y un amargor moderado, características propias de su inspiración inglesa.