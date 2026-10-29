Consorcio reúne a destacados fotógrafos en concurso para redescubrir su edificio corporativo

La iniciativa busca ofrecer nuevas miradas sobre el emblemático edificio de fachada vegetal, obra de los arquitectos Enrique Browne y Borja Huidobro inaugurada en 1993. Las fotografías serán evaluadas por un jurado especializado y el público también podrá votar online para elegir su favorita. El ganador se conocerá el próximo 26 de noviembre y todas las obras serán exhibidas en el edificio Consorcio.

Con más de tres décadas de historia, el edificio corporativo de Consorcio, ubicado en Avenida El Bosque, se ha convertido en un referente de la arquitectura contemporánea de Santiago. Su fachada vegetal, que cambia de color con las estaciones del año, ha inspirado a diversos artistas y le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales. Ahora, en el marco de la conmemoración de los 110 años de la compañía, el edificio será protagonista de una iniciativa organizada junto a la galería Artespacio, que reúne a 15 destacados fotógrafos invitados a capturar su identidad desde distintas perspectivas.

El grupo de artistas está compuesto por Ana María López, Miguel Sayago, Carlos Eguiguren, Jorge Brantmayer, Luis Poirot, Mario Fonseca, Rodrigo Gutiérrez, Alejandra Valdivia, Antonia Cruz, Bernardita Bennett, Eduardo Filun, José Cárdenas, Juan Pablo Calderón, Maite Zubizarreta y Sebastián Mejía. Ellos son los encargados de dar vida a esta propuesta, que busca vincular la trayectoria de Consorcio con una mirada hacia el futuro y la comunidad, a través del arte y la fotografía.

Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por el fotógrafo Max Donoso, el académico, curador y coleccionista Hernán Garfias y el gerente de Clientes y Marketing de Consorcio, Nicolás Bunster. Además, entre el 9 y el 20 de noviembre, se habilitará una votación abierta en el sitio web de Consorcio, donde las personas podrán escoger su imagen favorita para el Premio del Público.

“Durante 110 años hemos acompañado a miles de personas en momentos importantes de sus vidas, y este edificio también forma parte de nuestra historia. Con este concurso quisimos celebrar nuestro aniversario acercando el arte a la comunidad e invitando a las personas a descubrir nuevas miradas sobre un lugar que ya es parte de Santiago”, explica Nicolás Bunster, gerente de Clientes y Marketing de Consorcio.

“Para Artespacio siempre ha sido un desafío impulsar nuevos proyectos. En esta oportunidad el concurso de fotografía de Consorcio permite revelar aspectos del entorno que suelen pasar inadvertidos, invitándonos a observar un edificio emblemático de Santiago desde el lenguaje de cada artista. Es una gran oportunidad para generar un diálogo cercano entre la captura visual, las estructuras urbanas y la comunidad que habita la ciudad”, comentan M. Elena Comandari y Rosita Lira, directoras de Galería Artespacio.

​Las fotografías participantes se exhibirán en el lobby del edificio Consorcio. La muestra será inaugurada el 26 de noviembre, junto con la ceremonia de premiación, ypermanecerá disponible durante un mes.