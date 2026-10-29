Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Viernes D Mujeres D Newsletters
País

Cuándo será el peak del fenómeno de El Niño

El fenómeno continúa intensificándose y alcanzaría su peak en los próximos meses. Revisa los detalles de las proyecciones aquí.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El fenómeno de El Niño continuaría fortaleciéndose durante los próximos meses y podría alcanzar su máxima intensidad a comienzos de 2027. Así lo anticipa la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) en un reporte publicado el 26 de octubre.

En el documento, el organismo señala que las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial se mantienen por encima de los valores promedio. Esta condición, junto con los cambios observados en la circulación atmosférica, coincide con las características del fenómeno.

“Las anomalías en la circulación atmosférica sobre el océano Pacífico ecuatorial son consistentes con El Niño”, indicó la NOAA.

Cuándo sería el peak del fenómeno de El Niño

La agencia estadounidense advirtió que el fenómeno todavía se encuentra en una fase de intensificación. Por ello, su mayor intensidad no se alcanzaría de inmediato, sino durante los primeros meses del próximo año.

“El Niño sigue intensificándose”, señaló el organismo en su informe.

Las proyecciones apuntan a que el fenómeno podría alcanzar una intensidad de fuerte a muy fuerte entre enero y marzo de 2027. La NOAA asignó un 83% de probabilidad a este escenario.

De concretarse esta previsión, El Niño llegaría a comienzos de 2027 con una influencia importante sobre las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico ecuatorial.

Notas relacionadas

Felipe “Pipo” Olavarría, fundador de Miradas Compartidas: “Lo que hacemos es chasconear la discapacidad”
Sociedad

Felipe “Pipo” Olavarría, fundador de Miradas Compartidas: “Lo que hacemos es chasconear la discapacidad”

El fundador y gerente general de la fundación repasa cómo un modelo que nació entre musicales y un programa de radio en Madrid terminó convertido en una organización con 140 trabajadores y más de 900 beneficiarios en Chile. Habla del efecto de la Ley de Inclusión Laboral en las empresas, de la nueva sede que abrirá en diciembre y de los Miradas Compartidas Awards, cuya segunda edición reunió el miércoles a más de 600 personas en CentroParque.

Felipe Ramos
Consorcio reúne a destacados fotógrafos en concurso para redescubrir su edificio corporativo
Presentado por

Consorcio reúne a destacados fotógrafos en concurso para redescubrir su edificio corporativo

La iniciativa busca ofrecer nuevas miradas sobre el emblemático edificio de fachada vegetal, obra de los arquitectos Enrique Browne y Borja Huidobro inaugurada en 1993. Las fotografías serán evaluadas por un jurado especializado y el público también podrá votar online para elegir su favorita. El ganador se conocerá el próximo 26 de noviembre y todas las obras serán exhibidas en el edificio Consorcio.

María José Crespo