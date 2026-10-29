Cuándo será el peak del fenómeno de El Niño

El fenómeno continúa intensificándose y alcanzaría su peak en los próximos meses. Revisa los detalles de las proyecciones aquí.

El fenómeno de El Niño continuaría fortaleciéndose durante los próximos meses y podría alcanzar su máxima intensidad a comienzos de 2027. Así lo anticipa la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) en un reporte publicado el 26 de octubre.

En el documento, el organismo señala que las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial se mantienen por encima de los valores promedio. Esta condición, junto con los cambios observados en la circulación atmosférica, coincide con las características del fenómeno.

“Las anomalías en la circulación atmosférica sobre el océano Pacífico ecuatorial son consistentes con El Niño”, indicó la NOAA.

Cuándo sería el peak del fenómeno de El Niño

La agencia estadounidense advirtió que el fenómeno todavía se encuentra en una fase de intensificación. Por ello, su mayor intensidad no se alcanzaría de inmediato, sino durante los primeros meses del próximo año.

“El Niño sigue intensificándose”, señaló el organismo en su informe.

Las proyecciones apuntan a que el fenómeno podría alcanzar una intensidad de fuerte a muy fuerte entre enero y marzo de 2027. La NOAA asignó un 83% de probabilidad a este escenario.

De concretarse esta previsión, El Niño llegaría a comienzos de 2027 con una influencia importante sobre las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico ecuatorial.