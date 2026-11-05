Elección 2028: la meta de Vance al distanciarse de Trump tras la derrota en los comicios de mitad de mandato

El vicepresidente norteamericano apuntó directamente a la guerra que inició Trump contra Irán por la “marea demócrata” que arrasó en el Congreso.

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La derrota del Partido Republicano en la elección de mitad de mandato le brindó al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, la oportunidad de distanciarse de Donald Trump y “salir de la sombra” del mandatario norteamericano.

Luego de conocerse la composición del Congreso que asumirá en enero del próximo año, el número dos de la Casa Blanca empleó su cuenta de X para analizar lo ocurrido y no dudó en plantear que “la razón por la que perdimos es la guerra“.

En el texto, Vance apuntó directamente a la campaña que inició Trump contra el país persa por la denominada “marea demócrata” que arrasó con los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado.

Un conflicto al que él se opuso claramente de manera privada, aunque en público defendió la decisión del mandatario.

Vance se distancia de Trump tras la derrota en la elección

Para entender los pasos dados por el vicepresidente tras la derrota en la elección, una fuente a la que contactó el medio Axios declaró que “hoy, JD Vance se convirtió en presidente, o al menos actuó como si quisiera serlo“.

Es que, de acuerdo con lo planteado por algunos analistas, si busca afirmar sus pretensiones presidenciales para el 2028, “Vance debe convencer a los votantes desilusionados de MAGA de que comprende su sentimiento de traición“.

En esa línea, JD Vance indicó en su mensaje que comparte las cuatro demandas de los votantes descontentos con Trump: el término de la guerra con Irán; reducir el costo de la vida y contener la inflación; dar prioridad a los intereses de Estados Unidos y, finalmente, cambiar la relación de Washington con Israel.

Al respecto, fuentes citadas por el medio dejaron en claro que, si bien las declaraciones de Vance sorprendieron a algunos en la Casa Blanca, el vicepresidente colaboró de manera activa con altos funcionarios de la administración para elaborar la publicación.

“El martes quedó claro que el emperador estaba desnudo, y Vance sabía que debía decir lo obvio. Muchos otros republicanos se distanciarán aún más del presidente“, indicó uno de los personeros consultados y que prefirió mantener el anonimato.

Con miras a las elecciones presidenciales de 2028, el vicepresidente aprovechó la ocasión para distanciarse de los republicanos más incondicionales a Trump y que apoyan sin dudar sus políticas intervencionistas, tal como es el caso del senador Ted Cruz, otro de los nombres que suena con fuerza para los comicios.

En este contexto, el citadio medio recordó que Trump aún no ha designado a Vance como su candidato para sucederlo, y lo ocurrido en la elección dejó al descubierto “los contornos de una posible lucha por la sucesión“.