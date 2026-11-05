“Esto es Chile” llega al Maule: 8 de cada 10 habitantes sienten orgullo por su región

La iniciativa de Cadem, La Tercera e INACAP, busca conocer de cerca las opiniones, percepciones y aspiraciones de los habitantes de cada región. Durante un año, recorrerá las 16 regiones del país a través de estudios de opinión, reportajes y seminarios. Tras su primera parada en O’Higgins, llega al Maule para escuchar a sus habitantes y poner sus desafíos y oportunidades en el centro de la conversación nacional.

¿Qué define hoy a una región y cuáles son los desafíos que marcarán su futuro? Son algunas de las preguntas que busca responder Esto es Chile, iniciativa de Cadem, La Tercera e INACAP, desarrollada junto a seis grandes empresas nacionales: ACHS, Agrosuper, Copec, Entel, Grupo Falabella y Unimarc. El proyecto recorrerá todas las regiones del país para descubrir y dar a conocer qué piensa y siente cada una, y dar mayor protagonismo a las voces, necesidades y oportunidades de sus habitantes en la conversación nacional.

Tal como ocurrió en O’Higgins, donde comenzó el recorrido, en cada región Cadem realiza un estudio que combina entrevistas a líderes regionales con una encuesta representativa a sus habitantes. Esos resultados se convierten en diferentes reportajes y en un seminario en la sede regional de INACAP, instancia que reúne a autoridades, empresas, academia y sociedad civil para debatir el presente y el futuro.

“Cuando uno mira los datos región por región, aparecen realidades que desde Santiago simplemente no se ven. Pero la información por sí sola no basta. Tener los datos nos permite dar un segundo paso, que es poner los temas sobre la mesa y abrir una conversación entre autoridades, empresas, gremios y comunidades para hacernos cargo de ellos”, explica Roberto Izikson, gerente general de Cadem. “Por eso nace Esto es Chile, para que esas voces lleguen con fuerza a Santiago y a quienes toman las decisiones, porque un país que no construye puentes desde sus regiones difícilmente puede construir un futuro en común”, agrega.

“Para construir un Chile en donde exista un propósito compartido, con futuro y oportunidades para todos, se deben mirar las regiones desde las propias regiones. Esto significa escucharlas, aprender de ellas y reconocer todo lo que tienen por aportar”, asegura Lucas Palacios, rector de INACAP. Y agrega: “Nuestra presencia en las 16 regiones nos permite estar cerca de sus comunidades, conocer sus realidades y conectar las capacidades con las oportunidades. Y este es justamente el espíritu de Esto es Chile”.

En tanto, José Luis Santa María, director de La Tercera, señala que “este proyecto nos permitirá como diario dar a conocer a la opinión pública y poner en perspectiva las principales problemáticas de las regiones, así como también sus sueños y necesidades. Todo, a través de un ejercicio periodístico riguroso y profundo”.

Orgullo maulino y desafíos pendientes

El próximo 16 de noviembre es el turno del Maule, una región orgullosa de su identidad, pero que siente una deuda de reconocimiento: el 79% de sus habitantes se declara muy orgulloso de ser maulino, mientras solo el 35% cree que el resto del país valora su aporte. A ello se suma la preocupación económica, con un 85% que evalúa mal el empleo regional.

Con ese diagnóstico como punto de partida, el seminario “Esto es Maule”, presentado por Fundación Maule, reunirá a los tres candidatos a la presidencia de la CPC, Félix de Vicente, Antonio Walker y Richard von Appen, en un panel moderado por José Luis Santa María, director de La Tercera. La cita será el lunes 16 de noviembre a las 18:00 horas en INACAP Sede Curicó (Archipiélago Juan Fernández 2010).

La jornada contará con la participación del subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien expondrá sobre el presente y futuro de las obras públicas de la región; el rector de INACAP, Lucas Palacios; Alfredo Moreno, presidente de Fundación Maule y Roberto Izikson, gerente general de Cadem, quien presentará los principales resultados.

El cierre estará a cargo del panel “Desarrollo regional: ¿Cómo potenciar el Maule?”, moderado por María José O’Shea, directora ejecutiva de Narrativa by Cadem. Participarán Paulo Russo, quien abordará el potencial gastronómico de la región; Franz Schubert, presidente de la Fundación Trekking Chile y creador de Casa Chueca Lodge; y Santiago Achurra, de Fundo Requingua.

Este y todos los seminarios se transmitirán en vivo por latercera.cl. El recorrido se complementa con el Podcast Esto es Chile, conducido por María del Carmen Rodríguez, con un episodio dedicado a cada región, y con el sitio www.esto-eschile.cl, donde se publican los resultados de las encuestas, el contexto regional y la cobertura de prensa. Tras Maule, Esto es Chile llegará a la Región del Biobío, con CMPC como socio regional. El seminario “Esto es Biobío” se realizará el lunes 23 de noviembre a las 18:00 horas en INACAP Sede Concepción – Talcahuano.

“Esto es Chile” abrió su recorrido en O’Higgins: orgullo regional y desafíos para retener a los jóvenes

Orgullosa de su identidad, pero preocupada por el futuro de sus jóvenes. Así se mostró la Región de O’Higgins en la primera parada de Esto es Chile, que el viernes 16 de octubre reunió a autoridades, representantes del mundo empresarial, la academia y la sociedad civil en INACAP Sede Rancagua. En la jornada, encabezada por el biministro Daniel Mas, Cadem presentó un estudio que evidenció una de las principales tensiones de la región: mientras el 72% de sus habitantes se declara muy o bastante orgulloso de ser de O’Higgins, siete de cada diez le recomendarían a un joven trasladarse a Santiago para estudiar.

El encuentro contempló dos paneles de conversación. El primero abordó el desarrollo productivo regional, con representantes de Codelco División El Teniente, Agrosuper, la Universidad de O’Higgins y la SNA. El segundo, titulado “O’Higgins pone la mirada en su





identidad” y moderado por José Luis Santa María, director de La Tercera, exploró las oportunidades de desarrollo de la región más allá de la minería y la agroindustria. Andrés Cardoen, de Empresas Cardoen y Fundación Cardoen; José Miguel Viu, gerente general de Viña Viu Manent; y Dominique Charrier, campeona nacional de surf, dialogaron sobre el potencial turístico, la tradición vitivinícola del valle de Colchagua y los atractivos de la costa como elementos clave para proyectar el futuro de O’Higgins.

“Esto es O’Higgins fue una tremenda oportunidad para reunir a distintos actores de la región y conversar sobre cómo abordar sus necesidades y potenciar sus fortalezas. Eso es lo que buscamos en cada parada: que los datos se conviertan en conversación y que esa conversación dé paso a ideas concretas para el desarrollo de cada territorio. Con ese mismo espíritu llegamos ahora al Maule”, señaló Gloria San Martín, directora ejecutiva de Esto es Chile.

Sobre Esto es Chile

Esto es Chile es un proyecto de Cadem, La Tercera e INACAP, impulsado por seis empresas chilenas que son motor del desarrollo del país: ACHS, Agrosuper, Copec, Entel, Grupo Falabella y Unimarc.

Su Consejo Editorial, integrado por representantes de las seis empresas y el equipo del proyecto, revisa los lineamientos de la iniciativa y sigue de cerca sus estudios, publicaciones y avances. Más información en www.esto-eschile.cl e Instagram @estoeschilecl.