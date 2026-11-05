“En política, la violencia nunca es aceptable”: el mensaje que le dedicó Sichel a Alejandra Valle por amenaza de muerte

El alcalde de Ñuñoa dejó de lado de las rencillas políticas para entregar su apoyo a la concejala de la comuna tras el delicado momento que atraviesa.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, dejó a un lado las rencillas políticas para dedicarle un mensaje de apoyo a la concejala y periodista, Alejandra Valle.

Esto ocurrió a través de la plataforma X, luego de que este martes, en el programa La Voz de los que Sobran, se revelara que la conductora había recibido una amenaza de muerte de parte del usuario The Chilote Perez, quien consignó: “Esta perra sinvergüenza, asquerosa, hay que matarla“.

Ante esta situación, Valle indicó que “me llegan insultos horribles todos los días, horribles. Ustedes no se imaginan el calibre. Por lo que pienso, por lo que hago, pero yo sé que eso lo trabajo hace muchos años con mi psiquiatra, que es una ofensa que yo represento. Yo represento, yo me siento acá y los represento a ustedes muchos, el pensamiento que muchos de nosotras y nosotros tenemos”.

La periodista confirmó que presentará una denuncia en contra del sujeto en cuestión, confirmando que lo llevará a la justicia y hasta las últimas consecuencias.

Fue a raíz de esto que Sebastián Sichel se valió de su cuenta en X para referirse a lo ocurrido y dedicarle un mensaje de apoyo a Alejandra Valle, quien además es concejala de la comuna.

“Mi respaldo y cariño a Alejandra Valle. Ninguna diferencia puede transformarse en ofensas o amenazas. Todo mi repudio a quien realizó esta acción tan cobarde y mi apoyo a cualquier denuncia en su contra. Ojalá sea condenado por estos hechos. En política, la violencia nunca es aceptable, contra nadie“, sentenció.