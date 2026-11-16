Parisi también tomó como ejemplo la crisis generada por el alza de los combustibles: “Otra decisión técnica que no se debió haber tomado, sino que era una decisión política”.

AGENCIA UNO

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), salió al paso del manejo del Gobierno de José Antonio Kast ante las últimas controversias, aseverando que no ha considerado los efectos sociales y políticos en casos como la situación del ministro Fernando Rabat y el paro de los camioneros.

En entrevista con CNN Chile, el ex candidato presidencial fue tajante en su análisis: “Yo creo que la tecnocracia le está ganando al sentido común”, afirmó.

“Está bien la tecnocracia, de todas maneras. Yo soy un tecnócrata. Pero creo que cuando se gobierna, hay que tener también el corazón latiendo por la gente y no solamente por lo que te dice la jurisprudencia”, argumentó Parísi.

Prueba de esta postura fue la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la controversia generada por la reducción de penas, por vía administrativa, a violadores y abusadores de niños, ante lo cual desde el Ejecutivo defendieron su permanencia en el cargo.

“Lo que yo siento es que fue una decisión técnica y no política, la del ministro Rabat”, indicó Franco Parisi, quien apuntó que, si fuera presidente, habría removido al ministro de Justicia, ya que “aquí el que tiene el problema es el presidente Kast, que está forzando una acusación constitucional”.

Parisi también tomó como ejemplo la crisis generada por el alza de los combustibles: “Otra decisión técnica que no se debió haber tomado, sino que era una decisión política”.

“El mercado es bastante cruel y muchas veces desgraciado. Para eso somos una sociedad, y la sociedad tiene que decir: Mire, acá hay un fenómeno internacional donde tenemos que cuidar a la gente”, sostuvo el líder del PDG.