La edición de este año premió fotografías de materiales y estructuras microscópicas que, tras ser intervenidas por los investigadores, evocan paisajes espaciales o imaginarios.

Imágenes que parecen un conjunto de planetas flotando en el espacio o filamentos con hormigas sobre ellos ahora tienen un origen en común, pues todas corresponden a materiales observados en laboratorios mediante microscopios. Esa es la propuesta del Concurso Imágenes de CEDENNA 2026, que organiza el Centro de Nanociencia y Nanotecnología, para premiar las mejores capturas del nanomundo.

La edición de este año reunió 28 trabajos de profesores y estudiantes ligados al mundo científico y ya tiene a sus ganadores. El primer lugar fue para “Nanoplanetas interconectados”, de Piero Emilio Teruzzi Peña, que utiliza fibras y formaciones observadas mediante microscopía electrónica para evocar cuerpos celestes.

El segundo lugar utiliza cristales de magnetita y plata para simular un reloj a pequeña escala y el tercero propone una interpretación visual inspirada en el mundo de las hormigas. En todos los casos, la intervención artística no reemplaza el registro científico, sino que ofrece una manera distinta de acercarse a estas estructuras que, por su escala diminuta, son imposibles de observar a simple vista.

La selección también incluye otras propuestas que invitan a mirar dos veces, como “Caminata espacial: un pequeño paso sobre PLA”, “Asteroides del nanomundo” y “Nanoconstelación en madera”. En total, el concurso reunió 28 obras, evaluadas por un jurado de siete integrantes según su calidad visual y técnica, originalidad, rigor científico y aporte educativo.

El concurso también alimenta la exposición itinerante “Imágenes del Nanomundo”, que desde 2023 recorre distintos espacios culturales y educativos a lo largo del país. En octubre llegó a la Feria Científica de la Escuela de Cochamó y se prepara a una tercera exhibición este mes en la misma región.