Las entidades afectadas aún no han aclarado el origen de las interrupciones ni cuándo se normalizarán sus plataformas.

Clientes de los principales bancos de Estados Unidos reportaron este lunes interrupciones y dificultades para acceder a sus servicios financieros digitales, situación que afecta a entidades como Bank of America, JPMorgan Chase y US Bank, entre otras.

Los reclamos aumentaron con el paso de las horas y según reportó CBS News, se desconocen las causas de los problemas y cuándo podrían quedar resueltos.

Falla bancaria sacude a Estados Unidos: reportan problemas en plataformas de los principales bancos

Los inconvenientes también alcanzan a clientes de Capital One, Truist y Wells Fargo, quienes han manifestado dificultades para ingresar a sus cuentas y utilizar las plataformas bancarias.

En medio de la contingencia, Chase Bank reconoció que enfrenta un problema técnico que está retrasando algunas operaciones. A través de un comunicado, la entidad explicó: “Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes aún tienen acceso a sus cuentas y fondos”. Sin embargo, no entregó detalles sobre el origen de la falla ni un plazo para normalizar completamente sus servicios.

La interrupción se produce pocos días después de otros incidentes tecnológicos que afectaron a servicios de alcance internacional. Entre ellos figura la caída de plataformas de Microsoft, como Outlook y Teams, que provocó dificultades para usuarios, empresas y organismos públicos antes de que la compañía anunciara la recuperación de sus sistemas.

Asimismo, el viernes pasado Estados Unidos debió suspender temporalmente los despegues en sus aeropuertos debido a una falla en las comunicaciones del control aéreo. Posteriormente, las autoridades atribuyeron el problema a un equipo de hardware antiguo y descartaron indicios de un ciberataque. Hasta ahora, no se ha informado de una conexión entre esos episodios y las interrupciones que afectan a las plataformas bancarias.