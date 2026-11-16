El Databricks Mining Forum Chile 2026 se realizó en las oficinas de SQM, con la participación de Microsoft, Novandino Litio y Antofagasta Minerals, entre otras empresas. El encuentro abordó cómo la analítica avanzada y la IA pueden mejorar la seguridad y optimizar los procesos productivos.

Con la participación de representantes de distintas compañías mineras y tecnológicas, se realizó en las oficinas de SQM el primer Databricks Mining Forum Chile 2026, organizado por Databricks en colaboración con SQM. La instancia reunió a productores, proveedores y partners tecnológicos para compartir experiencias sobre el uso de datos e inteligencia artificial (IA) en la industria.

El encuentro permitió conocer de primera fuente lo que están haciendo otras compañías mineras y sirvió como un espacio para compartir las propias iniciativas de SQM. Entre ellas, la mejora continua de su plataforma de datos y la incorporación de inteligencia artificial, con el fin de encontrar puntos de colaboración frente a los desafíos que comparte la industria.

La jornada fue inaugurada por Rodrigo Jasen, vicepresidente de Personas y Cultura de SQM, quien destacó el valor de este tipo de instancias: “Cuando grandes empresas de la industria se reúnen a hablar de datos, esto va en directo beneficio de la reducción de la accidentabilidad y de generar ecosistemas de trabajo donde la información sea más clara, directa y de mayor confianza, con espacios colaborativos y productivos que mejoran el bienestar de todos los mineros de Chile”.

Durante el foro, los asistentes abordaron los principales frentes en que la analítica avanzada y la IA están transformando la minería: el mantenimiento predictivo para asegurar la continuidad operacional, el monitoreo de conductas de riesgo para fortalecer la seguridad laboral, la optimización de variables de proceso para mejorar la recuperación de mineral y la incorporación de IA generativa para acercar grandes volúmenes de información a los operadores.

Por su parte, Flavio Valiati, country leader de Databricks para Argentina, Chile y Perú, calificó la instancia como “un día histórico para Databricks, para SQM y, más importante, para toda la comunidad minera de Chile”. El ejecutivo agregó que “Chile es un país prioritario para nosotros, donde reforzamos nuestra visión de inversión de largo plazo, capacitando a las empresas y a la próxima generación de talentos que impactará a la industria y la economía del país”.

En tanto, Andrés Roepke, gerente general de Microsoft Chile, hizo énfasis en el rol de las personas en este proceso: “Creemos que la capacidad que tiene hoy la IA, aplicada al conocimiento que tiene cada persona dentro de la empresa, es donde realmente podemos entregar valor y desarrollar el nivel competitivo que el mercado nos está pidiendo.

Debido a la alta convocatoria, desde Microsoft ya anunciaron una segunda fecha para este encuentro, a realizarse en sus oficinas en Santiago.