El incidente fue detectado durante la mañana del sábado y provocó interrupciones en parte de las plataformas institucionales.

El Hospital Clínico de la Universidad de Chile informó que enfrenta un incidente de ciberseguridad detectado durante la mañana del sábado 14 de noviembre, el que provocó interrupciones en parte de sus sistemas informáticos institucionales.

Pese a este escenario, el recinto aseguró que la continuidad de la atención clínica se mantiene operativa, aunque reconoció dificultades en algunos procesos y servicios de apoyo.

Ciberataque golpea sistemas del Hospital Clínico de la U. de Chile: qué pasa con la atención de pacientes

A través de un comunicado, el centro asistencial explicó que la situación fue “detectada oportunamente” por sus equipos de Tecnología de la Información, lo que permitió activar los protocolos de seguridad, respuesta y contención establecidos para este tipo de emergencias.

En paralelo, los equipos técnicos del hospital trabajan junto a profesionales de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile. Según detalló la institución, actualmente realizan las evaluaciones para determinar el alcance de la afectación y avanzar en la recuperación progresiva de los sistemas comprometidos, bajo condiciones que permitan garantizar su seguridad.

Respecto de las consecuencias para los usuarios, el recinto precisó que “la continuidad asistencial y clínica se mantiene operativa”. Sin embargo, advirtió que la interrupción de algunas plataformas ha generado “dificultades en determinados procesos de atención y servicios de apoyo”, además de problemas en los canales digitales y telefónicos para agendar consultas médicas.

El Hospital Clínico indicó que adoptó medidas de resguardo conforme a sus protocolos internos y a las disposiciones de la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663). Asimismo, recalcó que su prioridad es “resguardar la seguridad de la información”, proteger la atención de los pacientes y recuperar los servicios afectados de manera segura y responsable.