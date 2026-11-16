Según los antecedentes preliminares, las especies fueron sustraídas desde dos sepulturas de un mausoleo familiar y la PDI busca identificar a los responsables.

Un robo quedó al descubierto en el Cementerio General de Los Ángeles, en la Región del Biobío, donde desconocidos ingresaron por la fuerza a un mausoleo familiar y profanaron dos sepulturas para sustraer joyas cuyo valor preliminar bordearía los $30 millones.

El hecho es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia.

Profanan dos tumbas y roban joyas avaluadas en $30 millones desde mausoleo en Los Ángeles

Según los antecedentes recopilados, un grupo indeterminado de personas accedió al camposanto y forzó la entrada de la estructura funeraria.

Una vez en su interior, intervino dos tumbas y extrajo distintas especies que se encontraban en ellas. De acuerdo con información entregada por familiares afectados, las joyas sustraídas pertenecían a personas fallecidas y tendrían un avalúo cercano a los $30 millones.

El subprefecto Pedro Matus, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Los Ángeles, confirmó las características del hecho y explicó que “se habría forzado el acceso a un mausoleo familiar, además de haber sido profanadas dos tumbas desde las cuales, según lo informado por la familia, se habrían extraído joyas de los difuntos avaluadas en 30 millones de pesos”.

Por su parte, antecedentes publicados por medios locales indican que las sepulturas pertenecerían a una familia gitana. Sin embargo, hasta ahora no se han entregado mayores detalles sobre la identidad de los afectados ni sobre la forma en que los responsables lograron ingresar al mausoleo.

A raíz de lo ocurrido, la Bicrim de la PDI quedó a cargo de las diligencias para establecer cómo se concretó la sustracción, identificar a los involucrados y determinar su paradero. “Esta brigada territorial continúa con el proceso investigativo a fin de determinar la dinámica de los hechos y sus presuntos autores”, agregó el subprefecto Matus.