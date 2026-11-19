La compañía marca un nuevo hito al ingresar por primera vez, en la posición N°23, a The 50 Best Vineyards, prestigioso ranking internacional que reconoce las experiencias enoturísticas más destacadas del mundo, reforzando su apuesta por proyectar a Chile como un destino vitivinícola de clase mundial.

Concha y Toro ingresa por primera vez a The 50 Best Vineyards 2026, alcanzando la posición N°23 en el prestigioso ranking internacional que reconoce las experiencias enoturísticas más destacadas del mundo.

Este nuevo hito internacional reconoce la experiencia que Concha y Toro ha construido en Pirque, lugar donde comenzó su historia en 1883 y desde donde hoy pone en valor más de 140 años de tradición vitivinícola, a través de una propuesta que reúne vino, patrimonio, gastronomía, cultura, innovación, naturaleza y hospitalidad.

Durante los últimos años, la viña ha impulsado una importante estrategia para fortalecer el enoturismo y acercar su historia, sus vinos y el patrimonio vitivinícola chileno a visitantes de todo el mundo. Un paso fundamental en este proceso fue la inauguración, en julio de 2025, de su renovado Centro del Vino Concha y Toro, que amplió y transformó la experiencia ofrecida en Pirque, incorporando nuevas propuestas enológicas, culturales y gastronómicas.

Como parte de esta experiencia, Casa Don Melchor ofrece una aproximación más íntima al vino ícono de la compañía, Don Melchor, a través de experiencias de alta gama que permiten descubrir su historia, su origen y su estrecho vínculo con el terroir de Puente Alto.

A poco más de un año de esta renovación, la apuesta de Concha y Toro por el enoturismo ha obtenido importantes reconocimientos internacionales. En 2026, fue distinguida como South America’s Leading Tourism Winery en los World Travel Awards, reconocimiento al que se suma ahora su ingreso, en la posición N°23, a The 50 Best Vineyards.

“Ingresar a The 50 Best Vineyards es un reconocimiento que nos llena de orgullo, porque pone en valor el trabajo que hemos venido desarrollando para fortalecer el turismo del vino y, al mismo tiempo, nos permite seguir proyectando la imagen de Chile en el mundo. En Pirque comenzó nuestra historia hace más de 140 años y hoy queremos compartir ese patrimonio con visitantes de distintos países, acercándolos no solo a nuestros vinos y su origen, sino también a la cultura, los paisajes, la gastronomía y la hospitalidad que hacen de Chile un destino único”, señaló Isabel Guilisasti, Vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Viña Concha y Toro.

“Este reconocimiento nos motiva a seguir trabajando para que nuestro país tenga una presencia cada vez más relevante entre los grandes destinos vitivinícolas del mundo”, agregó.

Chile en el mapa mundial del enoturismo

The 50 Best Vineyards celebra anualmente las experiencias vitivinícolas más destacadas del mundo, reconociendo destinos que continúan marcando nuevas pautas en enoturismo, hospitalidad y experiencia del visitante.

La edición 2026 tuvo, además, un significado especial para Chile: por primera vez, la ceremonia de premiación de The 50 Best Vineyards se celebró en el país, con Viña Don Melchor, filial de Viña Concha y Toro, como sede oficial del encuentro. La ceremonia tuvo lugar en la explanada del Centro del Vino Concha y Toro, en Pirque, reuniendo a destacados referentes internacionales del vino, el turismo y la hospitalidad.

Con su primera incorporación a The 50 Best Vineyards, Concha y Toro da un nuevo paso en su estrategia de enoturismo y fortalece la proyección internacional de Pirque como destino vitivinícola. Al mismo tiempo, el reconocimiento refuerza su compromiso con poner en valor el patrimonio del vino chileno y contribuir al posicionamiento de Chile como un destino enoturístico de clase mundial.

Cómo funciona la votación

La lista de The 50 Best Vineyards se elabora a partir de los votos de los miembros de su Academy internacional. El mundo se divide en 20 regiones geográficas, cada una encabezada por un experto reconocido que actúa como Academy Chair y es responsable de convocar a expertos en vinos y viajes para participar como votantes.

Cada miembro de la Academy vota por siete viñedos. No existe una lista predeterminada de candidatos ni un listado previo entre el cual elegir: cada voto constituye la nominación de una experiencia en un viñedo abierto al público que el votante considera verdaderamente entre las mejores del mundo.