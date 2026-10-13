Centro del Vino Concha y Toro elegido como mejor experiencia de turismo enológico de Sudamérica en World Travel Awards

El reconocimiento otorgado por los World Travel Awards, considerados una de las distinciones más relevantes de la industria global de viajes y turismo, posiciona a Chile en el centro de la escena internacional del enoturismo y destaca una propuesta que conecta patrimonio, cultura y vino a través de una experiencia de estándar mundial.

Chile suma un nuevo hito en la industria global del turismo. El Centro del Vino Concha y Toro fue reconocido como “South America’s Leading Tourism Winery 2026” en los World Travel Awards, una de las distinciones más importantes de la industria mundial de viajes y turismo, que cada año reconoce a los principales referentes y experiencias del sector en distintos mercados del mundo.

El reconocimiento fue otorgado tras recibir la mayor votación entre visitantes de distintos países y posicionó al Centro del Vino por sobre destacados destinos enoturísticos de Chile, Argentina y Uruguay. Más que un reconocimiento a una experiencia en particular, el premio refleja la capacidad de Chile para transformar su patrimonio vitivinícola, su identidad cultural y su territorio en una propuesta turística capaz de conectar con audiencias globales bajo los más altos estándares internacionales.

En su versión número 33, los World Travel Awards distinguen anualmente a los principales referentes de la industria mundial de los viajes, reuniendo a empresas, destinos, hoteles, aerolíneas y experiencias turísticas que marcan pauta en sus respectivos mercados. Considerados entre los reconocimientos de mayor relevancia del sector, destacan propuestas que sobresalen por su calidad, innovación y capacidad de generar valor para los viajeros. En esta oportunidad, el galardón pone en relieve una propuesta que busca ir más allá del enoturismo tradicional, invitando a descubrir el vino como una puerta de entrada a la historia, la cultura y el patrimonio de Chile.

La distinción fue anunciada durante la World Travel Awards Caribbean & The Americas Gala Ceremony 2026, realizada el domingo 11 de octubre en el hotel Princess Grand Jamaica. El encuentro reunió a destacados representantes de empresas, destinos e instituciones vinculadas a la industria de los viajes y el turismo de todo el continente, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro y reconocimiento para los actores del sector en la región. Representantes del Centro del Vino Concha y Toro participaron de la ceremonia en Jamaica, donde recibieron el reconocimiento en representación del proyecto.

“Ser reconocidos en los World Travel Awards es un hito muy significativo para Concha y Toro, pero también para Chile, porque demuestra que somos capaces de desarrollar experiencias de nivel global que conectan genuinamente con visitantes de todo el mundo. Este reconocimiento valida una forma de contar nuestra historia, de poner en valor nuestra cultura y patrimonio a través del vino, y confirma que existe un interés creciente por vivir experiencias auténticas vinculadas al territorio y sus tradiciones”, comenta Isabel Guilisasti, Vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa.

“Quisiera agradecer especialmente a las miles de personas que han visitado el Centro del Vino y nos han acompañado con sus votos. Su valoración ha sido fundamental para alcanzar este reconocimiento. Asimismo, este logro pertenece también a cada uno de los colaboradores que trabajan diariamente para ofrecer una experiencia de excelencia, cuidando cada detalle y representando lo mejor de Chile frente a visitantes de todas partes del mundo”, agrega.

Inaugurado en julio de 2025, el Centro del Vino Concha y Toro nació con el propósito de fortalecer el posicionamiento de Chile dentro del turismo enológico internacional mediante una propuesta que integra vino, patrimonio, cultura, gastronomía y naturaleza en un mismo recorrido.

Con más de 12.000 metros cuadrados, el espacio invita a explorar los orígenes y la evolución del vino chileno a través de experiencias inmersivas, instalaciones audiovisuales, piezas patrimoniales y recorridos sensoriales. Entre sus principales atractivos destaca El Origen de una Leyenda, experiencia que culmina en la histórica bodega subterránea Casillero del Diablo, donde cobra vida uno de los relatos más emblemáticos de la vitivinicultura chilena.

Ubicado a solo 20 kilómetros de Santiago, el Centro del Vino se ha consolidado rápidamente como una de las experiencias turísticas más relevantes del país, atrayendo visitantes nacionales e internacionales, así como figuras reconocidas del mundo de la música y la cultura. Al mismo tiempo, se ha transformado en una plataforma para visibilizar nuevas expresiones artísticas y culturales, ampliando la manera en que el vino dialoga con la identidad contemporánea de Chile.

Este reconocimiento consolida al Centro del Vino como uno de los principales referentes turísticos de la región y reafirma el potencial de Chile para proyectarse internacionalmente a través de experiencias capaces de combinar excelencia, autenticidad y una profunda conexión con su territorio. En un contexto donde los viajeros buscan propuestas con identidad y valor cultural, el premio obtenido en los World Travel Awards sitúa al país dentro de la conversación global sobre las experiencias turísticas más destacadas del mundo.

Tras obtener este galardón regional, el Centro del Vino Concha y Toro fue además nominado a la categoría mundial “World’s Leading Tourism Winery 2026”, la máxima distinción del turismo enológico dentro de los World Travel Awards. La votación global permanecerá abierta hasta el 30 de octubre y el ganador será anunciado en diciembre durante la World Travel Awards Grand Final Gala Ceremony 2026, que se realizará en Tanzania.

Reconocidos internacionalmente

Desde su puesta en funcionamiento, el Centro del Vino Concha y Toro ha sido reconocido por su propuesta innovadora e inmersiva, su nivel de ejecución en diseño e infraestructura y su enfoque en sostenibilidad.

Desde 2022 cuenta con la certificación de turismo sostenible de Preferred by Nature, alcanzando cinco años consecutivos de cumplimiento.

En 2024, la experiencia nocturna Casillero del Diablo fue reconocida como la mejor experiencia enoturística de Chile. Ese mismo año, Viña Concha y Toro se convirtió en la primera empresa chilena en establecer un Sitio Seguro de Conservación (SSC), en colaboración con Royal Botanic Garden Edinburgh y Fundación Chilco.

En 2025, la experiencia El Origen de una Leyenda fue distinguida en los Premios Chile Diseño, obteniendo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía.