Startup chilena AgendaPro acelera su expansión en América Latina

Con el propósito de acelerar su expansión en América Latina, la startup tecnológica chilena AgendaPro anunció el cierre de una ronda de inversión por US$ 35 millones.

De acuerdo con lo informado por la empresa dedicada a la gestión de negocios que operan bajo el sistema de agendamiento de citas, empleará los nuevos recursos con el propósito de impulsar su expansión en la región.

Además, buscará reforzar sus equipos de ingeniería y producto, y acelerar el desarrollo de nuevas funcionalidades.

La compañía, que tiene presencia en Chile, México, Colombia, Perú y Argentina, indicó que las inversiones fueron liderada por el fondo estadounidense Riverwood Capital y contó con la participación de su inversionista actual, Kayyak Ventures.

Qué servicios ofrece a sus clientes la startup AgendaPro

Entre los servicios que ofrece la startup AgendaPro se cuentan:

Recordatorios automáticos y comunicación con clientes a través de múltiples canales.

Herramientas de marketing digital para atraer nuevos usuarios.

Pagos integrados, tanto en línea como presenciales.

Informes avanzados para medir ingresos y desempeño.

Integración con sistemas tributarios y de comisiones en cada país.

Según cifras de la empresa, más de 135 mil profesionales en 20 mil negocios han gestionado más de 100 millones de citas a través del software.

“AgendaPro es una plataforma única que lo gestiona todo: citas, pagos, interacción con clientes. Es tecnología e inteligencia artificial al servicio del crecimiento del negocio“, explicó Julio Guzmán, cofundador y CEO de la startup.