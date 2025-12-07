Visma, el gigante noruego que compró Comunidad Feliz y suma otras seis empresas en Chile

En 2024, Visma registró ingresos anuales por 2.800 millones de euros y tiene más de 2 millones de clientes. Su estrategia de compras en América Latina y el mundo ha sido agresiva.

La forma noruega Visma compró la plataforma de administración de gastos de edificios, Comunidad Feliz. Según lo publicado por DF Más, la startup chilena cerró el negocio por US$ 70 millones, sujeto a condiciones del negocio.

Comunidad Feliz, ligada a David Peña y Antti Kulpi, es una tecnológica chilena enfocada en digitalizar y profesionalizar la administración de edificios y condominios.

Su plataforma permite gestionar gastos comunes, pagos en línea, reservas de espacios, comunicaciones internas y múltiples procesos operativos del día a día en comunidades residenciales.

Visma de compras

Pero ¿quién es Visma y porqué si interés en Chile? Se trata de un proveedor líder de software empresarial para PYMES y organismos públicos en Europa y Latinoamérica. La compañía impulsa la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en distintos sectores ,mediante soluciones que simplifican y automatizan procesos complejos, permitiendo a sus clientes trabajar de manera más eficiente.

En 2024, Visma registró ingresos anuales por 2.800 millones de euros y tiene más de 2 millones de clientes. Su estrategia de compras en América Latina y el mundo ha sido agresiva. Y, particularmente en Chile, suma un portafolio de otras seis empresas en el sector de softwares y servicios.

Las otras compras

Visma ha sumado la propiedad de varias empresas en Chile. En el 2024 compró Laudus, una firma que atiende necesidad de PYMES. También el año pasado, adquirió la empresa de gestión local REX+, que gestiona remuneraciones para personal.

La adquisición del grupo Rex+ incluyó a las empresas subsidiarias Vixonic (comunicación interna en empresas), Gaxu (gestión de inventarios) y Bnovus (gestión de asistencia de empleados).

No es todo, recientemente Visma anunció la adquisición de la gestora chilena de remuneraciones, Talana y el primer semestre había adquirido Rinde Gastos.

La CEO de Visma, Marete Hverven, dijo en su último reporte de resultados que han ampliado significativamente su base de clientes “incorporando a más de 521.000 nuevos usuarios y alcanzando cerca de 2 millones de clientes en Europa y Latinoamérica. En total, hemos prácticamente duplicado nuestra base de clientes en los últimos cuatro años, gracias a una combinación de crecimiento orgánico y más de 140 adquisiciones”.