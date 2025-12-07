VIDEO y FOTO – Hamburqueta: el local donde Ibai Llanos se rindió al sándwich chileno

Alejandro Vega, el dueño del local, conversó con EL DÍNAMO y entregó detalles de cómo se gestó la visita del español hace unos días.

“No hay documentación respecto a esto, pero popularmente se sabe de dos hermanos, panaderos franceses, que habrían creado la marraqueta. Ellos eran de apellido Marraquet y habría sido accidentalmente, porque el baguette es el pan francés. Accidentalmente, dos baguette se habrían pegado cuando los estaban haciendo. Ahí habría nacido la marraqueta”.

Con esas palabras, Alejandro Vega, dueño de Hamburqueta, le explicó a Ibai Llanos hace unos días el origen del pan más popular en nuestro país y que hace unos días es posible verlo en un video donde el español recorrió diversos locales de Santiago para probar las preparaciones más insignes del territorio nacional.

La visita del streamer a Chile fue una sorpresa para sus millones de seguidores. Muchos se sorprendieron al ver en sus historias en Instagram cómo se paseó por lugares como la Plaza de Armas, sin previo aviso. Imaginamos, para no generar un alboroto de aquellos tomando en cuenta la gran popularidad con la que cuenta.

Antes de su llegada, su equipo se comunicó con Vega a través de un correo electrónico en el que le manifestaron su intención de visitar su negocio. Él, sin saber realmente de quién se trataba, no tuvo problema en aceptar y les respondió de una manera que pocos harían si alguien del equipo de Ibai Llanos les escribe: “Hola, abro a las 11:00 y cierro a las 20:00. Traten de no venir a la hora de almuerzo“.

No fue hasta que le contó a un amigo que se dio cuenta de la magnitud de lo ocurrido. No lo visitaba cualquier influencer, sino uno que era capaz de llenar estadios y que se codeaba con figuras de talla mundial como el propio Lionel Messi.

Un humilde y genuino Ibai

Aunque habían acordado que llegaría a las 16:30 horas el día de la grabación, por diversos motivos todo se adelantó y lo hicieron a eso de las 11:00 horas. “Eran hartas personas, llegaron en una camioneta. Ahí conocí a Ibai. Un caballero, muy humilde y genuino. De piel, igual que todo el equipo humano que está detrás”, contó Alejandro Vega en conversación con EL DÍNAMO.

Una vez que finalizaron la grabación, le preguntó al español qué tal le había parecido la hamburguesa, que en su caso fue la Queta Azul que incluía albahaca, queso azul, palta, mayonesa y pimentón: “De la puta madre“, le contestó. “Es una puta locura“, le dijo también.

Queta Azul de Hamburqueta.

En el video de cuando visitó nuestro país, Ibai Llanos también visitó otro tradicional puesto: El Rey del Mote con Huesillo, pero ahí no llegó por casualidad sino que fue la misma esposa del dueño de Hamburqueta la que se lo recomendó. “Fueron a comprarle un mote con huesillo, se lo trajeron y de ahí fueron para allá“.

Tras la visita del streamer español, fue recién el martes que se publicó el video en YouTube, lo que le ha traído réditos a Vega. Sus seguidores en redes sociales han ido aumentando paulatinamente y varios clientes han llegado a raíz de esta anécdota. “Ha llegado gente a probar la hamburqueta porque él mismo dijo que no era algo común, pero por lo menos la gente que la ha probado ha regresado al local, eso es un hecho“, destacó.

Si hay algo que queda claro es que hay un antes y un después de la visita de Ibai Llanos. Incluso, la silla en la que se sentó fue pintada de color dorado y contará con una placa para recordarlo.

El especial regalo que se llevó Ibai

Ibai Llanos no se fue con las manos vacías de Hamburqueta. Alejandro Vega le entregó un especial obsequio. “No sé si otra persona habrá tenido el mismo gesto, pero le regalé un cintillo mapuche que adquirí en Temuco cuando fui a hacer el reportaje de Antonia Barra. Lo recibió de manera muy genuina y emocionado”, contó.

“Le conté la importancia que tenía el caso de Antonia, que yo me traje ese recuerdo de La Araucanía, porque había activado no solo el tema de la justicia con perspectiva de género, sino que también había motivado una ley que permitía tipificar el suicidio femicida. A él le llegó mucho y fue muy bonito el encuentro con él. No lo voy a ver más pero le di el agradecimiento y le desee una muy bonita vida y una muy linda vejez”, cerró.

La génesis de Hamburqueta

Alejandro Vega dio los primeros pasos con Hamburqueta hace unos años cuando aún ejercía como periodista en Chilevisión, canal donde estuvo 12 años y fue parte del programa En La Mira y del equipo de reportajes de CHV Noticias.

En ese entonces, “estaba en un proceso bien crítico de desgano, había llegado a un techo y no me permitían seguir desarrollándome y quería mandar todo al diablo. Hacer algo nuevo”.

Un día cualquiera, en su casa y con marraqueta en mano le surgió la idea. Para llegar al nombre Hamburqueta solo mezcló la palabra hamburguesa y marraqueta para lograr el acrónimo.

Con el importante respaldo de su familia, inscribió la marca en la Inapi por diez años. “Sin probar el producto, me lo imaginé y yo dije que va a funcionar como una hamburguesa que no sea crujiente, que sea blandita. Después de instalarse, probamos y quedó espectacular.

Así comenzaron a idear recetas que hoy son parte de la carta: Queta Cerry, Queta Buffalo, entre otras. Durante dos años el local estuvo al interior de una galería en Nataniel Cox, hasta que hace nueve meses abrieron en el actual que se emplaza la numeración 2063 de la misma calle mencionada.