La trastienda de la venta de ComunidadFeliz: ocho meses de negociaciones y “recursos infinitos” para el crecimiento

Uno de los fundadores de la empresa, David Peña, conversó con El DÍNAMO sobre cómo se gestó la operación y los planes futuros.

La firma noruega Visma, una gigante del segmento de software de servicios, ha estado de compras por Chile y su última adquisición fue la tecnológica local ComunidadFeliz, dedicada a la gestión de servicios de datos para la administración de edificios.

Por estos días, la venta de la empresa ha implicado alegría dentro de los socios, entre ellos David Peña, quien conversó con EL DÍNAMO sobre sus impresiones del negocio.

La startup se suma a una red de otras firmas chilenas bajo el paraguas de Visma: Talana, el grupo Rex+, Rindegatos y Laudus. Todo luego de negociar por cerca de ocho meses, según recuerda Peña. El proceso estuvo apoyado por DLA Piper y LarrainVial.

“Visma nos entregará recursos prácticamente infinitos para robustecer el software de ComunidadFeliz, la corredora de seguros, el producto de control de acceso, la citofonía, Swappi; todo esto tanto en Chile, México y más países de Latinoamérica. Ellos facturan más de US$ 3.000 millones a nivel global y cuentan con experiencia en prácticamente todo el mundo. Nos ayudarán a llegar al siguiente nivel”, dijo Peña en redes sociales, en medio de las felicitaciones por el deal.

– Cuéntanos cómo fue el proceso, ¿estaban buscando inversores?

– Todo partió porque nosotros estábamos buscando inversión. Estábamos evaluando Venture Capital o Venture Debt, buscábamos inversionistas para seguir creciendo. Durante ese proceso se ajustaron los múltiplos de inversión que vimos en 2022, entonces los venture capital en Latinoamérica dejaron de hacer inversiones agresivas y estaban muy enfocados en proyectos de Inteligencia Artificial. Y si bien ComunidadFeliz tiene funcionalidades de IA, no es nuestro core.

– ¿Fue difícil llegar a una lista corta?

– Caímos un poco fuera de la tesis de varios inversionistas. Igual nos llegaron ofertas de fondos interesantes en Perú, Chile y México, pero con valorizaciones que no eran las que queríamos. Ese escenario nos fue desmotivando respecto al venture capital considerando la etapa en la que está ComunidadFeliz y el tipo de producto que ofrecemos.

– ¿Ahí surgió esta opción de fondos más grandes?

– Dentro de esas conversaciones empezaron a aparecer private equities o fondos que hacen M&A, de manera relativamente orgánica. Hay varios: Constellation, Balsoft, empresas que compran software en el mundo; Tiny SAS también lo hace. Pero cada uno tiene metodologías distintas: algunos compran un porcentaje y luego ven cómo adquirir el resto, otros prometen una venta futura, otros compran por tramos. Era bien heterogéneo.

– ¿Cómo se fue reduciendo a la opción de Visma?

– Recibimos unas cuatro o cinco ofertas formales y cerca de quince informales. Ahí decidimos trabajar con LarrainVial. Dentro de esas primeras quince ofertas no estaba Visma. Ellos nos presentaron a Visma ya dentro de este contexto donde entendíamos cómo eran las propuestas. LarrainVial nos ayudó a negociar algo que nos dejara cómodos a nosotros y a ellos. El proceso entero tomó entre seis y ocho meses y llegamos a un muy buen acuerdo.

– ¿Qué los inclinó por esta oferta, además de lo económico?

– Fue clave viajar a Noruega con mi socio Antti Kulpi para conocer al equipo y confirmar que teníamos valores alineados. Teníamos varios miedos: en private equity siempre se habla de fondos que compran empresas para desmantelarlas. Pero Visma nos transmitió tranquilidad. Han comprado cientos de empresas y el 70% de sus fundadores sigue con ellos. Claramente están haciendo algo bien.

Planes para 2026

– Mencionaste que esto les abre “recursos infinitos” ¿por qué?

– Lo que pasa es que Visma, sumando todas sus empresas, factura US$ 3.000 millones y siempre está disponible para ejecutar proyectos. Ya han comprado cinco empresas en Chile y no quieren detenerse. Nosotros somos su primera adquisición en el mundo PropTech, lo que nos tiene muy contentos y orgullosos de ser la primera en esa vertical en Latinoamérica. Y probablemente no seremos la última. El gran secreto de Visma es juntar varias empresas de un mismo rubro y que se apoyen entre sí.

– ¿Tienen pactado un periodo de salida?

– No tenemos una obligación contractual de quedarnos un tiempo determinado. Aun así, mi socio y yo queremos seguir. Lo que viene es interesante y entretenido. Vamos a aprender de profesionales que hacen esto en todo el mundo. Y si en algún momento quisiéramos salir, existe una estructura para eso

– ¿Cuáles son los planes para 2026?

– Nuestro objetivo es llegar a los US$ 20 millones de facturación entre Chile, México y Colombia. Seguiremos vendiendo nuestro software para administración de condominios, pero también queremos que crezca nuestra corredora de seguros y el sistema de control de acceso con citofonía digital, entre otros productos.