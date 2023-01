Plan de Reactivación Educativa: ¿Cómo operará el nuevo Consejo de expertos?

24 de Enero de 2023

Este grupo, conformado por diferentes representantes del mundo de la educación, comenzará a sesionar este jueves, dando así inicio a un trabajo que se debería extender durante todo el primer semestre.

Las cifras hablan por sí solas: 50.529 niños que figuraban matriculados en la educación regular en 2021, ya no lo estaban en 2022; en otras palabras, la desescolarización aumentó un 24% en comparación a 2019, según el Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Un escenario preocupante -agraviado por la pandemia-, que se suma a otros aspectos que se hace urgente enfrentar, como la necesidad de fortalecer el desarrollo socioemocional y la salud mental dentro de las comunidades educativas, y mejorar los índices en lectoescritura.

Con miras a revertir este panorama, el Gobierno presentó el Plan de Reactivación Educativa, el cual se concentra en los siguientes ejes: Convivencia y salud mental, Fortalecimiento de aprendizajes, y Asistencia y revinculación. Pero no solo eso, ya que también se convocó a un grupo transversal de representantes del sector educativo (un total de 23), bajo lo que se denominó el Consejo de Reactivación Educativa, con el objetivo de que contribuyan, desde su expertise, con recomendaciones que permitan sacar adelante este desafío.

Este Consejo lo conforman diversas personalidades, como la senadora y presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste; Paolo Mefalopulos, representante de de Unicef en Chile; Adriana Delpiano, exministra de Educación, de Bienes Nacionales y del Servicio Nacional de la Mujer; Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep); Pedro Larraín, director ejecutivo de la Fundación Belén Educa; y Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile.

‘‘Es diversa la gente que participa en este Consejo, y la diversidad no solamente es en el ámbito de las funciones, sino que también en cómo pensamos el país desde el punto de vista de la educación. Hay diversidad de posiciones, inclusive en algunas circunstancias pueden ser posiciones que están confrontadas, pero ese es el valor que tiene esto; que efectivamente es una convocatoria amplia y diversa’’, señaló Hernán Herrera, presidente de la Conacep, a EL DÍNAMO.

Sesiones, ejes y plazos

‘‘Queremos recuperar a las y los estudiantes en su aprendizaje, revinculando a quienes abandonaron o están abandonando sus escuelas, y haciéndonos cargo del deterioro de la convivencia escolar. Por eso este Plan de Reactivación Educativa va a ser la principal tarea del Mineduc durante nuestro Gobierno, y es por ello que le he pedido al ministro Marco Antonio Ávila convocar a este Consejo para la Reactivación Educativa”. Con estas palabras, el Presidente Gabriel Boric presentó a este grupo de consejeras y consejeros que estarán trabajando en torno a dicho desafío.

Pero, ¿cómo y cuándo comenzará a trabajar el Consejo de Reactivación Educativa? Según señalaron desde el Ministerio de Educación a EL DÍNAMO, este empezará a sesionar este jueves 26 de enero, instancia en la cual definirán, además, cómo seguirán trabajando a lo largo del semestre.

Cabe mencionar que la misión de este Consejo es entregar propuestas al Mineduc para, precisamente, avanzar en la reactivación educativa. Dichas recomendaciones serán plasmadas en un informe, el cual deberá estar listo durante el mes de julio del presente año, fecha en la que debiese llegar a manos del ministro de Educación, afirmaron a EL DÍNAMO desde la misma cartera.

‘‘Respecto al trabajo que va a tener que hacer este Consejo, se establecieron tres ejes que van apuntando a situaciones o áreas distintas. Primero, es ampliar el programa de convivencia y salud mental. Nosotros hemos dicho durante mucho tiempo, a lo largo de la pandemia y luego cuando ya nos reintegramos a las clases presenciales; que el daño que se le produce a los alumnos no haciéndolos venir a los colegios no es sólo de carácter pedagógico, sino que también tiene un sesgo social, un daño a la salud mental enorme y que afecta, finalmente, el tema de los aprendizajes’’, destacó Herrera.

En cuanto a este último punto, el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile, agregó que ‘‘hay todo un plan para abordar el rezago lector que se ha producido principalmente en los niños más pequeños. Y es que, por ejemplo, salió un estudio que señala que los alumnos no están conociendo el alfabeto, ni en kínder ni en primero básico. Por lo tanto, ya ni siquiera podemos decir que no entienden, sino que definitivamente no pueden leer. Entonces, esta estrategia para el rezago lector es muy relevante’’.

Específicamente, en el marco de este plan y del eje de Fortalecimiento de aprendizajes, se entregará a todos los colegios del país un kit de Apoyo Pedagógico con miras a revertir el rezago lector, el cual incluirá diferentes recursos y materiales orientados a segundos, terceros y cuartos básicos. Además, se dispondrá de 20 mil tutores que tendrán la misión de trabajar de forma focalizada con los alumnos de dichos niveles.

‘‘Y lo tercero es que se van a constituir equipos en los territorios para la asistencia y revinculación de los alumnos que se salieron del sistema. En ese punto, nosotros vamos a pedir, en el marco de este Consejo, que no solo quede circunscrito a funcionarios de Gobierno o a funcionarios relacionados con la seremía, sino que también se vaya a hacer un levantamiento en los colegios. Los colegios particulares subvencionados, por lo general, tienen asistentes sociales. Entonces, que se vaya en apoyo de esos colegios de manera que la asistente social pueda tomar contacto -o seguir en contacto- con aquellas familias cuyos hijos se han desvinculado del sistema. Nadie mejor que el colegio conoce a sus alumnos, padres y/o apoderados’’, concluyó Hernán Herrera.