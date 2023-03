Ministro Ávila desclasifica discusión con diputada Delgado: “El presidente me reprendió”

18 de Marzo de 2023

"Creo que la polémica fue más de lo que realmente pasó. Yo me agoté de explicar el caso y en verdad no hay posibilidad que un ministro se agote”.

Compartir

Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, se refirió a la discusión que tuvo con la diputada Viviana Delgado (PEV), en la antesala de la votación de la reforma tributaria, y de la reacción del presidente Gabriel Boric a este hecho.

En entrevista con MegaNoticias, el titular del Mineduc descartó que el intercambio de palabras con la parlamentaria terminara en insultos.

“Hubo una discusión acalorada, pero nunca, jamás, hubo insultos en torno a un tema que intenté explicar varias veces. Todo fue por las medidas que tomaba el Ministerio y el municipio de Maipú por la escuela Reino de Dinamarca… Hay que recordar que al lado de ella había una faena minera”, indicó a Rodrigo Sepúlveda.

En esta línea, Ávila explicó que “el cierre de esa faena no dependía del ministerio, solo podíamos postergar el inicio del año escolar y eso se hizo. Todo esto lo expliqué en la sala y de manera personal con la diputada Viviana Delgado. Terminó la discusión en la sala y me volvió a preguntar y le expliqué varias veces más. No fue más que eso”.

Sin embargo, el secretario de Estado hizo un mea culpa por su reacción, indicando que en “el marco de las conversaciones nunca se puede agotar. Luego supe que se descompensó, intenté ir a verla a enfermería, consulté. Creo que la polémica fue más de lo que realmente pasó. Yo me agoté de explicar el caso y en verdad no hay posibilidad que un ministro se agote”.

Consultado si este incidente le hizo pensar que podría salir del gabinete en el anunciado cambio de ministros realizado por Boric, Marco Antonio Ávila respondió que “eso es solo decisión del Presidente de la República. Pero él me reprendió. Insisto, hubo una torpeza de mi parte y más siendo profesor, ya que uno debe explicar 6 ó 7 veces las cosas”.