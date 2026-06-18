Niños haitianos: Estación Central confirma hallazgo de menores tras primeras gestiones del Gobierno

“Están escolarizados y a cargos de un tutor, pero en condición de pobreza”, declaró el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien agregó que “están hacinados, pero tienen donde dormir”.

AGENCIA UNO

Las primeras gestiones del equipo interministerial que lidera la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para dar con el paradero de más de 200 niños haitianos que ingresaron al país a inicios de 2025, rindieron frutos, ya que la Municipalidad de Estación Central confirmó el hallazgo de siete menores.

Según consignó T13, desde el Ejecutivo enviaron un listado de 184 niños haitianos cuyo paradero se desconocía a diversos municipios donde se contaban con indicios de su presencia.

Esto, a partir de la labor desarrollada por el Servicio Nacional de Migraciones, los que derivaron los antecedentes a la Subsecretaría de la Niñez, los que entregaron la información a las municipalidades.

De este modo, Estación Central pudo entrar a un grupo de siete niños haitianos, los que estaban hacinados en un cité, pero en buenas condiciones.

“Están escolarizados y a cargos de un tutor, pero en condición de pobreza”, declaró el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien agregó que “están hacinados, pero tienen donde dormir”.

Con el paso de los días se espera que estos hallazgos se hagan más comunes en los próximos días, ya que la comunicaciones entre las diversas municipalidades son “constantes y permanentes”, ya que la base de datos de niños haitianos buscados se va actualizando.