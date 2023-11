Kositas ricas: Emprendedora comparte cómo aumentó en un 113% las ventas de su pastelería

10 de Noviembre de 2023

Rosa Camilla es la creadora de la Pastelería Kositas Ricas y, tras su participación en el Programa Emerge de Anglo American, logró hacer despegar su negocio gracias a los conocimientos y el financiamiento adquirido que le permitió aumentar su oferta de productos.

Gracias a una publicación en el Instagram de Colina Emprende, Rosa Camilla, dueña de la pastelería Kositas Ricas, se enteró del Programa Emerge de Anglo American, el cual apoya a micro y pequeños emprendedores con ideas de negocio o negocios funcionando en las comunas vecinas a sus operaciones, entregando herramientas y conocimiento para potenciar sus emprendimientos y apoyar la economía local.

En primera instancia, Rosa participó en el Nivel 1, dirigido a negocios con ventas promedio mensuales entre $300.000 y $2.000.000 y su proyecto ganó el financiamiento que Emerge entrega a los 15 mejores planes de desarrollo. Así pudo adquirir una amasadora industrial que le permitió aumentar su producción y, por ende, sus ventas en un 113%.

Otra acción que le ayudó a tener más ingresos fue poner la ubicación de la pastelería en Google Maps. “De repente son cosas tan simples que uno no las aplica, porque no las conoce o se te van nomás”, contó Rosa, explicando que este fue uno de los consejos que recibió en las sesiones de asesoría personalizada que entrega el Programa Emerge.

“Me ayudaron también a buscar una persona, porque es primera vez que yo tengo que contratar a alguien. Ahí me ayudaron a hacer el aviso, a plantear los beneficios que tendría esta persona y los requisitos. Todo ese tipo de cosas que a uno realmente no se le pasan por la mente cuando está emprendiendo. O sea, yo nunca pensé llegar al nivel de contratar a alguien”, declaró.

El sueño de emprender

Rosa es profesora de profesión y hace diez años comenzó a realizar tortas para sus familiares y cercanos, ya que se encontraba en el prenatal de su segundo hijo. “Empezó esto como un hobby, porque me aburro sin hacer nada, así que me puse a cocinar. Y como mi mamá se dedicaba a esto antes, me regaló una batidora industrial que ya no usaba”, contó.

Luego, a Rosa y su esposo les quedó gustando el preparar tortas personalizadas, por lo que se crearon un perfil en Facebook y vendían solo los fines de semana para complementar con sus trabajos.

“Siempre fue un sueño dedicarme por completo a esto. Cuando vimos que nos empezó a ir bien, que a la gente le gustaba las cosas que hacíamos, empezamos a soñar con ser nuestros propios jefes y justo sucedieron los retiros de los ahorros previsionales. Con eso arrendamos un local y compramos maquinarias para lanzarnos con todo”, confidenció.

Así fue como Kositas ricas, que partió solo con tortas, comenzó a comercializar tartas, kuchenes, cheesecakes, alfajores, y todo tipo de masas.

“Los invito a que, si tienen la oportunidad de inscribirse al Programa, lo hagan, que lo intenten, porque realmente no conozco a nadie que haya sido parte de Emerge y haya dicho que no le sirvió. Es un programa 100% a favor de los emprendedores y sirve bastante”, concluyó.

Toda la información de este Programa y sus postulaciones a los distintos ciclos durante el año, se encuentra disponible en la página web de Anglo American, pestaña Programas sociales.