Encuesta Cadem: 76% cree que adolescentes que cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos

Respecto al tema, el estudio reveló también un amplio respaldo a que exista una cárcel especial para menores de edad.

A raíz de la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, la nueva edición de la encuesta Cadem abordó los cambios que debieran aplicarse contra aquellos adolescentes que cometen delitos graves. Esto, en el marco de las modificaciones que debieran aplicarse en la Ley de Responsabilidad Juvenil.

El estudio reveló que un 76% se mostró a favor que aquellos menores de edad que cometan homicidios, secuestros o violaciones deben ser juzgados como adultos.

En ese sentido, un 36% cree que debe rebajarse la edad mínima de responsabilidad penal a 12 años; mientras que un 32% optó por mantenerlo en 14 años, edad que también debiera mantenerse a la hora de cometer un delito grave, según un 42% de los encuestados.

Por otro lado, un 82% se mostró a favor de que exista una cárcel especial para jóvenes que cometan estos delitos graves.

Consultados por Cadem sobre las medidas que debieran tomarse para reducir los delitos cometidos por adolescentes, un 29% apuntó a “intervenir tempranamente en barrios con alta delincuencia juvenil”. Dos puntos más abajo se ubicó la opción de rebajar la edad de responsabilidad penal.

Por último, respecto a la responsabilidad de que menores terminen incurriendo en la delincuencia, un 51% apuntó contra sus familias.