Pavez ve una “oportunidad” para mejorar relaciones diplomáticas con Venezuela tras apoyo en terremotos

Aún así, el subsecretario recalcó que “estamos muy lejos todavía de concretar algo porque la prioridad es la emergencia”.

En su regreso al país tras el viaje con ayuda humanitaria por los terremotos, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la “oportunidad” que se creó para mejorar las relaciones diplomáticas con Venezuela.

En conversación con el programa Estado Nacional afirmó que “la misión que me tocó encabezar fue básicamente presentar a las autoridades políticas y militares venezolanas el esfuerzo de Chile de poder concurrir con un poquitito de esperanza al rescate de posibles personas que estén vivas en las horas posteriores a los dos terremotos del 24 de junio”.

“Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo tanto no hay autoridades chilenas allá (…) Tenemos una oportunidad que nosotros queremos aprovechar de manera muy respetuosa“, agregó.

Respecto al recibimiento que tuvieron, el subsecretario comentó que “fue de mucha gratitud (…) Estamos muy lejos todavía de concretar algo porque la prioridad es la emergencia y en eso hay que ser muy respetuoso con el Gobierno venezolano, con sus autoridades, pero hay muy buena recepción”.

Pavez destacó que “esta diplomacia humanitaria que se ha abierto inesperadamente puede dar pie a un avance más fluido y más rápido, a una diplomacia estable entre Chile y Venezuela“, tras el quiebre en las relaciones.

“Dificulta que haya un país con el cual se necesite tener más relaciones hoy que con Venezuela, por la cantidad de familias venezolanas que hay aquí, por la historia, porque es importante tener relaciones con los otros países (…) Chile está dando todas las señales en esa dirección“, cerró.