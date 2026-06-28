Partido Republicano raya la cancha a la UDI y RN: “Una coalición con ellos no es necesidad”

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, sostuvo que “acá lo que se necesita es una coordinación política para acompañar a este gobierno”.

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, abordó la crisis que atraviesan los partidos que apoyan al Gobierno de José Antonio Kast con un claro rayado de cancha a la UDI y Renovación Nacional (RN).

En las últimas semanas, la tienda oficialista y ambos partidos de derecha han protagonizado tensos momentos debido a las diferencias que han tenido en temas como la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. De hecho, Chile Vamos fue tildado de “derecha cobarde”.

A eso se sumó lo ocurrido con Agustín Romero y Evelyn Matthei, a quien le recordó su quinto lugar en la primera vuelta presidencial, calificándola de “irrelevante”.

Además de emitir comunicados, RN y la UDI manifestaron su molestia contra el Partido Republicano el pasado lunes en el comité político ampliado por las “reiteradas faltas de respeto”.

Lejos de calmar las aguas, Bruna solo apagó el fuego con bencina durante entrevista con El Mercurio y aseguró que “en estos momentos, una coalición con ellos no es necesidad“.

“Una coalición exige un compromiso ideológico entre partidos, más a fondo (…); acá lo que se necesita es una coordinación política para acompañar a este gobierno (…); no creo que sea necesaria una coalición ahora (…) En estos momentos, la coalición no es una necesidad”, afirmó.

El secretario general Republicano también se refirió a las críticas de Matthei a la gestión del Gobierno, descartando una mala relación con la tienda gremialista.

“Quienes intentan sacar rédito, golpeando al Gobierno, están equivocados (…), tenemos la mejor relación con la UDI (…), la UDI tendrá que conversar con ella para ver la situación en la que esté (…), por nuestra parte, estamos por remar hacia adelante“, sostuvo.