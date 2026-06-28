“No sé cuánta fuerza puede tener”: las dudas de Vodanovic sobre la mesa de diálogo por megarreforma

La senadora cuestionó la instancia tomando en cuenta que el Gobierno no está de acuerdo y se ha negado a modificar el proyecto.

La senadora Paulina Vodanovic (PS) planteó sus dudas sobre la posibilidad de iniciar una mesa de diálogo para lograr mínimos comunes respecto a la megarreforma que impulsa el Gobierno.

Fue la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, quien anunció esta instancia que se llevará a cabo el martes para recoger propuestas de la oposición. Esto, pese a que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fijó la Comisión de Hacienda como el único espacio para discutir cambios a la iniciativa.

“No sé cuánta fuerza puede tener eso si el Gobierno no está de acuerdo. Podemos conversar mucho, pero la voluntad política la tiene que tener el ministro Quiroz y el ministro Alvarado, que es el jefe del gabinete”, sostuvo la también presidenta del PS en el programa Mesa Central.

En esa misma línea afirmó que “yo quisiera que Paulina Núñez, como presidenta del Senado, pueda imponerle racionalidad a esta discusión, por todos los esfuerzos que podamos hacer para evitar los efectos negativos de este proyecto y potenciar los positivos“.

Pese a la voluntad de diálogo de Núñez, Vodanovic criticó que el Gobierno no ceda en acoger propuestas de la oposición para la megarreforma. Recalcó que en las las 49 exposiciones de expertos realizadas en la Comisión de Hacienda “la silla del ministro (…) estuvo permanentemente vacía”.

Por lo mismo, esto demuestra “que no quería escuchar” y que “el Gobierno no ha tenido voluntad política de modificar el proyecto”.