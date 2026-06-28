El caso de corrupción que desencadenó en la renuncia del jefe de gabinete de Javier Milei

Manuel Adorni, una de las figuras más cercanas a Milei, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras cuatro meses de escándalo por acusaciones de corrupción en su contra, Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei y una de las figuras más cercanas al presidente, presentó su renuncia al cargo.

“Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, escribió Adorni en una carta dirigida a Milei que publicó en su cuenta de X.

El ahora ex jefe de gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que en marzo se revelaran una serie de gastos suntuosos y no declarados que pusieron a su patrimonio bajo la lupa de la Justicia.

Ante esto, Adorni expresó: “Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos, señor presidente”, añadiendo que lo han “tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas.

El escándalo que envuelve a Manuel Adorni

Fue el pasado 10 de junio cuando la ex autoridad reconoció que ocultó cerca de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales. En este marco, afirmó que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el ámbito privado.

Recientemente, Adorni nuevamente quedó en el centro de la polémica después de que se revelaran supuestas ompras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre usando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

En medio de todo este escándalo, que provocó una caída en la imagen del Gobierno de Milei, el presidente argentino se empeñó en defenderlo y sostenerlo en el cargo.

No obstante, Adorni señaló en su carta que “cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones”.