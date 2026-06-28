Qué dijo el Gobierno sobre el proyecto de indulto general para uniformados condenados que presentará el PNL

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que “todo el tema de los indultos tiene una fuerte carga política”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó el proyecto que anunció el Partido Nacional Libertario, el que buscará otorgar un indulto general a uniformados condenados por hechos ocurridos en el marco del estallido social.

Según indicó, para el Gobierno esta “es una discusión que, si algunos parlamentarios quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención“.

Sin embargo evitó entregar una postura del Ejecutivo sobre la iniciativa. “En su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y cuando conozcamos el tipo de discusión“, aseveró en Estado Nacional, agregando que “todo el tema de los indultos tiene una fuerte carga política”.

Pavez explicó que “el indulto particular son los que el Presidente de la República puede otorgar cuando se cumplen determinadas condiciones que están fijadas en una ley. Lo otro es un indulto general, que es una materia legislativa“.

“Respecto a la atribución presidencial, aquí hay un derecho de petición que se ejerce constitucionalmente. Cuando a usted le piden, el Ejecutivo tiene que responder, y lo tendremos que analizar caso a caso”, remarcó.

El proyecto del PNL sobre el indulto general ya recibió el apoyo por parte de la bancada de diputados Republicanos. En tanto, la UDI señaló que “el indulto debe ser particular, porque uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo”.