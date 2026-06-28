Encuesta Cadem: Poduje y Alvarado son los ministros mejor evaluados del Gabinete

En la vereda contraria, quienes recibieron la peor evaluación fueron los ministros Rau, Undurraga, Marín y Duco.

La encuesta Cadem cerró junio revelando la evaluación que recibió el Gabinete de José Antonio Kast, siendo los ministros Iván Poduje; y Claudio Alvarado, los que se situaron con las mejores cifras.

Fue el titular de Interior el que logró posicionarse en el primer lugar con un 54%, mientras que su par de Vivienda logró un 53%, un punto menos que en la medición anterior.

Caso particular fue lo que ocurrió con los ministros que en mayo alcanzaron la más alta aprobación, puesto que fueron los que registraron caídas significativas en esta oportunidad. Tal fue el caso de Jorge García Ruminot (51%, -6pts), Daniel Mas (47%, -10pts) y May Chomali (45%, -12pts).

En tanto, los integrantes del Gabinete que tuvieron la peor evaluación en la encuesta Cadem fueron el ministro Rau (36%, -12pts), el ministro Undurraga (36%, -10pts), la ministra Marin (36%, -8pts) y la ministra Duco (32%, -3pts).

Evaluación al presidente Kast

Por su parte, el presidente José Antonio Kast cerró junio con un 41% de aprobación y un 53% de desaprobación (-2 pts) en la encuesta Cadem.

Con esto, el mandatario logró un promedio mensual de aprobación de un 42% en este estudio, tres puntos más que en mayo.