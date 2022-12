Daniela Aránguiz destapó supuesto affaire entre Gary Medel y Karen Bejarano

15 de Diciembre de 2022

Según Daniela Aránguiz, el romance entre Gary Medel y Karen Bejarano ocurrió años atrás.

Compartir

Como si el conflicto con Anita Alvarado no le bastara, Daniela Aránguiz nuevamente desató una polémica en la última edición de Zona de Estrellas.

En el programa de Zona Latina revisaban los romances que habían tenido los romances de La Roja, cuando la ex pareja de Jorge Valdivia aseguró que faltó nombrar a dos figuras no menores: Karen Bejarano y Gary Medel.

“Lo único que voy a decir es que Gary pololeó con la primera señora porque se parecía a Karen Paola“, impactando a sus compañeros en el panel, entre los que se encontraba Cecilia Gutiérrez y Adriana Barrientos.

Por lo mismo, todos intentaron sacar más información al respecto, pero Daniela Aránguiz solo se limitó a decir que “ahora no, estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier…”.

Hasta el momento, Karen Bejarano y Gary Medel no se ha referido a la información que entregó Daniela Aránguiz.

La enemistad de Daniela Aránguiz y Karen Bejarano

Daniela Aránguiz y Karen Bejarano volvieron a coincidir el año pasado, durante la tercera temporada de El Discípulo del Chef. Pese a que mantuvieron una relación cercana mientras compitieron, todo cambió una vez que la esposa de Juan Pedro Verdier obtuvo el primer lugar.

Desde entonces, la panelista de Zona de Estrellas aseguró que se hizo la “víctima” para obtener el cariño del público, lo que dio inicio a un cruce de declaraciones que las tiene alejadas.

En los últimos días, tras el escándalo con Anita Alvarado, Karen Bejarano publicó misteriosos mensajes que habrían estado dedicados a Daniela Aránguiz.

“Tantas veces se dijo que yo me hacía la víctima por hablar de salud mental… Lo único que puedo decir es que tener bien tu salud mental, te salva de ser la víctima“, dijo la ex Mekano.

A eso sumó otro que decía: “En la vida todo se devuelve. El karma“.