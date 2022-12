La indirecta de Julio César Rodríguez a Julián Elfenbein por presunto romance con María Elena Swett

27 de Diciembre de 2022

Ante la insistencia de Julio César Rodríguez, Julián Elfenbein no ocultó su incomodidad.

Compartir

Julián Eduardo Elfenbein Kaufmann, periodista y animador de televisión, fue el invitado de este lunes al programa Pero Con Respeto de Chilevisión.

En medio de la conversación que surgió, el conductor de Pasapalabra se refirió a su amistad con Francisca García-Huidobro, asegurando que eran “buenos amigos”.

Fue ahí que Julián Elfenbein reconoció que tiene “pocos amigos en la tele” porque “no me relaciono con gente famosa normalmente” y aseguró que “no he pololeado con gente famosa”. Esto último provocó la reacción de quienes estaban presentes en el estudio.

“Menos ahora”, acotó Julio César Rodríguez, con clara intención en cuanto a los rumores que apuntan a que su colega tendría un romance con María Elena Swett.

Ante eso, Elfenbein aseguró que “se me ha relacionado alguna vez antes, con alguna animadora. Hablo de antes, hace muchos años”.

Pero Rodríguez no se quedó ahí y volvió a lanzar una indirecta a Julián Elfenbein. “Y menos con una actriz”, remató. Pero el animador de The Voice Chile salió jugando y le dijo que “tú hablas de la Fran, ¿cierto?”.

“Y yo que sí he tenido relaciones con actriz no sé si… La intensidad te digo que… Por suerte tú no”, le dijo, entre broma, a lo que Elfenbein insistió que “no, yo no”.

Ahí, Julián Elfenbein dejó en evidencia la incomodidad que sintió con el tema e incluso, olvidó la idea que estaba planteando.

Los rumores del romance de Julián Elfenbein y María Elena Swett

Desde hace casi un año que comenzaron los rumores de un posible romance entre Julián Elfenbein y María Elena Swett, luego de que ambos trabajaran en el estelar ¿Quién Es La Máscara?

Si bien ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente, en el último tiempo han habido indicios de que efectivamente tendrían una relación.

Hace solo un par de semanas Francisca García-Huidobro aseguró sentirse “celosa” del pololeo entre su amigo y la actriz.

“A mí esas cosas me pican. Me dan celos. Soy El perro del hortelano, no como ni quiero que coma nadie. No quiero que ande con nadie, quiero que esté solo como yo“, dijo en el programa Socios de la Parrilla.

Semanas antes, durante el cierre de la Teletón, Karen Doggenweiler también lanzó un “palo” Julián Elfenbein por su presunto romance con María Elena Swett.

Ante el beso que el público pedía, la animadora insinuó que podría tener problemas. “Es que chiquillas, ahora a Julián lo van a retar. Es flaquita, pero brava“, dijo, y agregó que “igual te gustan las rubias”.