Los nominados a los Razzies, el premio que reconoce a lo peor del cine

24 de Enero de 2023

Blonde, la cinta protagonizada por Ana de Armas, lidera la competencia con ocho nominaciones.

Esta semana, y casi en paralelo a la revelación de los nominados a los Premios Oscar, se entregó el listado de postulantes a los Golden Raspberry, popularmente conocidos como Razzies o anti-Oscars, que se otorgan desde 1981 a las peores cintas y actores del cine de la temporada.

El creador de estos galardones fue el crítico cinematográfico John J. B. Wilson, quien intentó realizar una parodia a los reconocimientos de la Academia de Hollywood.

De acuerdo a la tradición, los “ganadores” se anuncian el día antes de la ceremonia de los Premios Oscar, que este año se entregan el 12 de marzo. Así que el próximo 11 de marzo se conocerá quiénes se llevaron estos inusuales galardones.

La cinta que dominó las nominaciones fue Blonde, que postula por ocho trofeos. La única que se salvó del premio fue la protagonista Ana de Armas, quien luchará por un Oscar por su interpretación de Marilyn Monroe.

La nómina también trajo algunas sorpresas como las designaciones de Tom Hanks y Jared Leto en la categoría de Peor actor.

Los nominados a los Razzies

Peor Película

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peor Actor

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) / Good Mourning

Pete Davidson (Voice Only) / Marmaduke

Tom Hanks (as Gepetto) / Disney’s Pinocchio

Jared Leto / Morbius

Sylvester Stallone / Samaritan

Peor Actriz

Ryan Kiera Armstrong / Firestarter

Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton / Mack & Rita

Kaya Scodelario / The King’s Daughter

Alicia Silverstone / The Requin

Peor Remake, Derivada o Secuela

Blonde

Ambas secuelas de 365 Days: 365 Days: This Day y The Next 365 Days

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Peor Actriz de Reparto

Adria Arjona / Morbius

Lorraine Bracco (voice only) Disney’s Pinocchio

Penélope Cruz / The 355

Bingbing Fan / The 355 and The King’s Daughter

Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend

Peor Actor de Reparto

Pete Davidson (cameo) Good Mourning

Tom Hanks / Elvis

Xavier Samuel / Blonde

Mod Sun / Good Mourning

Evan Williams / Blonde

Peor Pareja en Pantalla

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) y Mod Sun / Good Mourning

Ambos personajes reales en la escena del dormitorio de la Casa Blanca / Blonde

Tom Hanks y su cara con latex / Elvis

Andrew Dominik y sus problemas con las mujeres / Blonde

Las dos secuelas de 365 Days

Peor Director

Judd Apatow / The Bubble

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) and Mod Sun / Good Mourning

Andrew Dominik / Blonde

Daniel Espinosa / Morbius

Robert Zemeckis / Disney’s Pinocchio

Peor Guion

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

Jurassic World: Dominion

Morbius