29 de Enero de 2023

“Me fue como el..”: Pablo Zúñiga se toma con humor su fracaso en el Festival de Las Condes

El periodista dejó en claro que su rutina no estuvo a la altura, apuntando que "sentí que el público está esperando a Palilta, me sentí más complicado yo, no pasa nada, voy a seguir sin pega igual”.

