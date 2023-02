Qué es “EGOT”, la categoría que alcanzó Viola Davis tras los Grammy 2023

6 de Febrero de 2023

Viola Davis consiguió un Grammy la noche de este domingo por su audiolibro Fences.

Viola Davis, actriz estadounidense, fue una de las ganadoras en la ceremonia de los Premios Grammy 2023 que se llevaron a cabo durante la noche del domingo.

La intérprete se quedó con el gramófono dorado en la categoría Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Narración de Cuentos por su libro Finding Me (Encontrándome).

“Escribí este libro para honrar a Viola de 6 años, para honrarla, para honrar su vida, su alegría, su trauma, todo”, fueron parte de la palabras de Viola Davis al recibir el Grammy.

Pero eso no fue todo, porque también reconoció: “Me convertí en EGOT“, exclamó, provocando una ovación en su honor. Sin embargo, muchos podrán preguntarse: ¿Qué significa ser EGOT?

EGOT: Emmy, Grammy, Oscar y Tony

Ser una artista EGOT, logro que alcanzó la actriz Viola Davis, significa haber obtenido cuatro de los galardones más importantes del mundo del espectáculo. Es decir, un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

La intérprete se adjudicó un Emmy en 2015 por su protagónico en la serie How To Get Away With Murder, el Oscar vino en 2017 como Mejor Actriz de Reparto por la cinta Fences.

El Tony, en tanto, lo recibió en dos oportunidades: en 2011 como Mejor Actriz de Reparto en una Obra de Teatro por King Hedley II y en 2010 en la categoría Mejor Actriz en una Obra de Teatro por la versión teatral de Fences.

De esta forma, Viola Davis se sumó al exclusivo listado de artistas que han alcanzado estos cuatro premios, logrando convertirse en EGOT.

Revisa el listado de artistas EGOT a continuación: