“Estoy aquí, estoy viva”: Britney Spears niega rumores sobre crisis de salud mental

10 de Febrero de 2023

La cantante estadounidense manifestó su molestia con las publicaciones de los medios, que aseguraron que su familia le pidió una "intervención" para enfrentar sus problemas.

La cantante estadounidense Britney Spears negó durante este viernes las publicaciones de varios medios de comunicación, que aseguraron que se encontraba viviendo una nueva y grave crisis en su salud mental.

Durante esta semana el portal TMZ publicó un artículo asegurando que la artista estaba enfrentando un difícil momento debido al comportamiento “errático” que habría mostrado en los meses recientes, apuntando a un exceso de medicación.

De acuerdo a la nota el marido de la artista, Sam Asghari; su representante y su círculo más íntimo habrían sugerido hacer una “intervención” a la intérprete, en un plan que finalmente no se habría concretado. Incluso se señaló que los cercanos temían por su vida.

Spears, de 41 años, padece un trastorno bipolar, además de sufrir episodios de ansiedad y crisis emocionales. También sufre parestesia, dolencia nerviosa que afecta al lado derecho de su cuerpo.

Todos estos problemas sirvieron de excusa para que su padre, James Spears, mantuviera su tutela legal por más de una década, controlando todas sus decisiones personales, financieras y médicas. En noviembre un tribunal de Los Ángeles despojó al hombre de esta condición, lo que permitió que la artista retomara su libertad total para su vida personal y profesional.

La molestia de Britney Spears

La cantante de Baby One More Time recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir todas las versiones que han circulado a propósito de su estado de salud.

“Me enferma el estómago que incluso sea legal que la gente invente historias de que casi muero. ¡Quiero decir que en algún momento ya es suficiente! Probablemente tendré que dejar de publicar en Instagram porque aunque disfruto haciéndolo, ¡obviamente hay mucha gente que no me desea lo mejor!”, expresó.

Spears agregó que lo ocurrido “sinceramente no me sorprende para nada”. “De nuevo (estoy) haciendo lo mejor que puedo! Nuevamente, la tutela terminó hace casi un año. No amigos, no es 2007… es 2023. Como lo dice mejor mi esposo: ¡no creas todo lo que lees!”, enfatizó.

Posteriormente la cantante publicó un video en donde afirmaba que estaba “viva” y “bien”, negando que haya estado “a punto de morir” por su crisis.