Los rumores que rodearon a Simón Oliveros previo a su salida de Mega después de 12 años

13 de Febrero de 2023

Simón Oliveros comunicó la noticia a través de sus redes sociales, asegurando que tras su paso por Mega "no me queda nada pendiente".

Simón Oliveros, periodista, confirmó a través de sus redes sociales su decisión de dejar Mega después 12 años.

En su cuenta de Instagram publicó un video que recopiló sus mejores momentos en el canal privado, donde se desempeñó, principalmente, como notero del matinal Mucho Gusto.

“¡12 años Mega querido! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. Lo di todo, no me queda nada pendiente. Gracias totales”, consignó.

Simón Oliveros recibió múltiples mensajes de apoyo de parte de figuras como Conty Ganem, Millaray Viera, Juan Pablo Queraltó, Andrés Caniulef, Roberto Cox, Luis Jara, entre otros.

¿Dónde llegará Simón Oliveros?

Tras confirmarse la salida de Simón Oliveros de Mega, cabe preguntarse si el periodista llegará como nuevo refuerzo a algún canal de la competencia.

En los últimos días, rumores apuntaban a que el comunicador estaba en conversaciones con TVN para integrarse al Buenos Días A Todos.

La periodista Cecilia Gutiérrez informó en sus redes sociales que “Simón Oliveros se va a TVN. Periodista dejará Mega para incorporarse a TVN. Estaba contemplado para cubrir el festival junto a Andrés Caniulef en Mucho Gusto”.

“¿Los motivos? Dejó de hacer el noticiero de la mañana y su labor se redujo a móviles en el matinal y turnos de fin de semana“, acotó la actual panelista de Zona de Estrellas.

