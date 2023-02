Así respondió Juanita Parra al coqueteo de Diego Urrutia en Viña 2023

21 de Febrero de 2023

Diego Urrutia no dejó pasar la oportunidad de dedicarle varios mensajes a Juanita Parra durante su rutina.

Juanita Parra, baterista de Los Jaivas y jurado del Festival de Viña del Mar 2023, se refirió a los coquetos comentarios que recibió de parte de Diego Urrutia durante su show la noche del lunes.

Todo comenzó cuando el comediante, en medio de su rutina, invitó a la artista a seguirlo en sus redes sociales, plataformas donde ha alcanzado gran notoriedad por sus humorísticos videos.

Posteriormente, a la hora de rapear, Diego Urrutia también le dedicó algunos versos a Juanita Parracomo “de aquí nadie me quita, te amo Juanita“, “sígueme en Instagram y TikTok“, además de “perdóname Juanita“.

Esta situación no pasó desapercibida en redes sociales, donde los usuarios y televidentes agradecieron al comediante por hacer mención durante su rutina a la integrante de Los Jaivas, quienes se presentan la noche de este martes en el Festival de Viña del Mar 2023.

El mensaje de Juanita Parra a Diego Urrutia

Una vez finalizada la competencia folclórica e internacional, Juanita Parra llegó hasta el backstage del Festival de Viña del Mar 2023, donde fue consultada por las menciones que hizo Diego Urrutia en su espectáculo, con el que logró llevarse la Gaviota de Plata y de Oro.

En la instancia, en conversación con Francesco Gazzela y Josefina Valenzuela, la baterista reconoció que “no me lo esperaba“, pero que “cuando pasó una vez, luego dos veces. Pero me mandó amor… ¡Yo también te amo Diego!“, le dijo con una sonrisa de oreja a oreja.