Christina Aguilera impone su show de calidad internacional en Viña 2023

24 de Febrero de 2023

Christina Aguilera se presentó por poco más de una hora en el Festival de Viña del Mar 2023, marcando así su debut en Chile.

Christina Aguilera, cantante estadounidense, se subió al escenario del Festival de Viña del Mar 2023 a las 22:04, dando inicio a un show que sus fanáticos que llegaron hasta la Quinta Vergara no olvidarán jamás.

Durante poco más de una hora, la artista se dio el tiempo de hacer un repaso por su carrera pasando por sus éxitos en español como “Falsas Esperanzas” y “Pero Me Acuerdo de Ti“, pero también de otros hits como “Dirrty“, “Ain’t No Other Man“, “Beautiful“, “Feel This Moment“, entre otros.

Christina Aguilera comenzó su show en #Viña2023 con "Dirrty". pic.twitter.com/lIVhFvHGPl — El Dínamo (@el_dinamo) February 24, 2023

Cuando llevaba apenas unos 40 minutos, los animadores del Festival de Viña del Mar 2023 irrumpieron en el escenario para, en menos de cinco minutos, entregarle a Christina Aguilera la Gaviota de Plata y de Oro.

Pero aún restaba la otra mitad del show, el que hizo bailar a todas las almas presentes en la Quinta Vergara. “Show Me How To Burlesque“, “Lady Marmalade“, “Fighter“, culminando su show con “Let There Be Love“.

A diferencia de otros artistas, Christina Aguilera conversó con el público, se acercó a ellos e incluyó también varios cambios de vestuario.

Lo complicado vino cuando la norteamericana se retiró del escenario dejando al público con ganas de mucho más. Pero la cantante apenas terminó, se fue de la Quinta Vergara rumbo a Santiago, generando la indignación de los asistentes.

Gaviota de Platino y pifias

Todo el mundo en la Quinta Vergara esperaba que Christina Aguilera volviera nuevamente por, aunque sea, una última canción. Pero eso no ocurrió.

La transmisión se fue a comerciales y cuando volvieron, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo explicaron que la intérprete ya no estaba en el recinto y que este fin de semana ofrecería dos conciertos en el Movistar Arena, que ellos no eran los responsables.

Pero la insistencia por Christina Aguilera no terminó. Además de las pifias, el público exigía una Gaviota de Platino para la artista.

Una vez que Fabrizio Copano inició su show, los ánimos se calmaron en la Quinta Vergara después de varios minutos.