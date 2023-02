Las claves de la rutina que Fabrizio Copano presentará en Viña 2023

22 de Febrero de 2023

Fabrizio Copano entregó detalles de lo que será el show que presentará este jueves en el Festival de Viña del Mar 2023.

Fabrizio Antonio Copano Vera, comediante, conversó distendidamente con la prensa respecto a su regreso al Festival de Viña del Mar, a seis años de lo logrado en la edición de 2017.

En la instancia, el artista radicado en Estados Unidos hace varios años se dio la oportunidad de bromear con los corresponsales, hablar sobre lo que fue su experiencia en el programa de James Corden y sobre cómo se fue adaptando al humor norteamericano.

Pero el foco principal estuvo en lo que será la rutina que Fabrizio Copano presentará la noche de este jueves en el escenario de la Quinta Vergara.

“Baile no va a haber porque no quiero horrorizar al público de la Quinta Vergara, no soy bueno bailando. Pero sí, va a haber algunos movimientos que te van a interesar”, comentó fiel a su estilo.

Sin spoilers

Luego, más serio, Fabrizio Copano detalló que “en general va a haber una rutina que pasa por la pandemia pero poquito. Intenté saltarme un poco las mascarillas, los permisos, porque sabía que muchos otros comediantes lo iban a decir, entonces pensé cuando lleguemos el jueves vamos a estar de nuevo con las mascarillas. De eso no hay, un par de cosas, pero unas gotitas de pandemia”.

“El resto, paso por mi vida en el extranjero, mi vida en Chile, contraponer la chilenidad con lo que pasa allá, contar lo que está pasando en Chile en los últimos meses, en los últimos años y, nada, comentar un poco también el Festival, lo que ha pasado estas otras noches, traer un poco la experiencia de Viña al escenario, conversarlo”, agregó.

Junto con eso, Fabrizio Copano aseguró que “voy a hablar un poco de cosas más personales, que me han pasado a mí hacia el final. Ese es un resumen sin spoiler”.

Antes de cerrar la conferencia de prensa, el comediante bromeó con que “eso es, bueno, para qué vamos a hacer la rutina si ya te la conté“.