Las palabras de Anto Larraín tras su comentada crítica a The Whale

22 de Marzo de 2023

Anto Larraín sostuvo que las cuestionamientos a sus palabras han generado una serie de ataques en su contra.

Compartir

Anto Larraín volvió a valerse de las redes sociales para referirse a la polémica generada por sus palabras en contra de The Whale y el casting de Brendan Fraser como protagonista, interpretación que le valió incluso un Oscar.

Y es que la modelo XL no quiso ver la cinta, acusándola de “revictimizante” y agregando que “no castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. No sé qué más hay que decir. Los fatsuits, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos… Mmm, no”.

En vista del revuelo generado por sus dichos, donde actores como Francisco Dañobeitía se mostraron en contra de lo que llamaron “fascismo ideológico”, la autora de Cuerpos Sinvergüenza cerró, por enésima vez, sus redes.

Sin embargo, Anto Larraín reapareció en su cuenta de Instagram para referirse a sus críticos, asegurando que “nunca funé ni al actor, ni la película (ni siquiera hablé de él). Contesté una pregunta, dije que no quería verla y expliqué por qué, en mis redes”.

“No es tan importante, me dicen que quiero figurar y llamar la atención, pero son otros los que hacen un circo por cosas así de ridículas“, agregó.

Junto con ello, Larraín sostuvo que las cuestionamientos a sus palabras han generado una serie de ataques en su contra.

“Nada justifica este nivel de agresiones, ni que te caiga mal (que no me conoces) ni que mi contenido no te gusta (busca otra cosa). Me acosan y agreden, pero si digo que me afecta me estoy ‘victimizando’. Si lloro ‘es para llamar la atención’. Si hablo de mis experiencias personales ‘soy narcisista’. Si digo que tengo ansiedad, depresión y ADHD es mentira o estoy exagerando. Si me violentan es porque ‘yo me lo busco’. ¿En serio?”, sentenció Anto Larraín.