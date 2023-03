Estas fueron las primeras declaraciones de Kika Silva sobre su relación con Gonzalo Valenzuela

25 de Marzo de 2023

María Francisca Silva Sánchez, más conocida como Kika Silva, se sinceró respecto a su relación con Gonzalo Valenzuela y reconoció que está “muy feliz” junto al actor.

En conversación con Las Últimas Noticias, la ex reina del Festival de Viña del Mar habló por primera vez de su romance y reveló que “conocer a Gonzalo fue algo inesperado”.

“Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Estoy consciente de eso y hay que vivirlas, escuchar. Él es una persona increíble y estoy muy feliz“, señaló.

La modelo, quien desde hace algunos años reside en Estados Unidos, indicó que “sabía que mi estadía en Chile se podía prolongar por proyectos laborales y están pasando cosas bastante inesperadas”.

Consultada sobre su romance con Gonzalo Valenzuela, la también conductora de televisión aseguró que “nos conocíamos de vista” y que habían “hablado un poco en algún evento antes por estar metidos en el mismo rubro, pero no nos conocíamos como personas en el fondo. No sabíamos cómo éramos realmente”.

“Él es una persona increíble y yo estoy muy feliz. Me apoya en todo, para este programa de baile igual en lo psicológico. Todavía no me ha ayudado ensayando alguna coreografía, pero este fin de semana quién sabe”, afirmó en relación a su participación en “Aquí se baila” de Canal 13.

“Muy contento”

Por su parte, Gonzalo Valenzuela confirmó su relación con Kika Silva durante la semana pasada en el programa Podemos Hablar de CHV.

En aquella oportunidad, sostuvo que “estoy muy bien, muy contento, estoy con una tremenda persona. No hay que ponerle nombre, estamos ahí pasándolo muy bien, es una bellísima persona y es un muy lindo momento en el que hay que disfrutarlo, hay que vivir el presente”.