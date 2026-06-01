Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella, el candidato “outsider” que promete derrotar al narcotráfico y la guerrilla

En la segunda vuelta se enfrentará con el oficialista Iván Cepeda, quien alcanzó algo más de un 40% de los votos.

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Defensores de la Patria se llama la agrupación que creó en 2025 Abelardo de la Espriella y con la que se presentó a las elecciones presidenciales de Colombia, en las que terminó en el primer lugar con el 43,73% de los sufragios, de acuerdo con los resultados de más del 98% del escrutinio.

Al igual que lo hicieron en su momento sus referentes Nayib Bukele y Javier Milei, el candidato de la extrema derecha prometió a sus adherentes que gobernará sin necesidad de establecer alianzas con los partidos tradicionales, a los que denomina “los de siempre”.

En la segunda vuelta se enfrentará con el oficialista Iván Cepeda, quien alcanzó algo más de un 40% de los votos y, junto con el presidente, Gustavo Petro, cuestionó los resultados iniciales divulgados por la Registraduría Nacional.

“Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar“, respondió De la Espriella ante los dichos de sus opositores políticos.

Quién es Abelardo de la Espriella y qué propone para Colombia

Abelardo de la Espriella nació en Bogotá y el próximo 31 de julio cumplirá 48 años de edad. Según aseveró al lanzar su candidatura, lo hizo porque “Dios me mostró que había llegado el momento“.

Apodado El Tigre, se trata de un abogado casado y padre de cuatro hijos, quien también ha incursionado como empresario. En el campo legal, se ha destacado por su participación en casos muy mediáticos en su país, como la defensa de un sujeto condenado por la estafa a cerca de 200 mil personas, así como de miembros de grupos paramilitares. El caso más conocido fue su defensa del empresario Alex Saab, acusado de lavado de dinero y de ser presuntamente testaferro de Nicolás Maduro.

Considerado de extrema derecha respecto del expresidente Álvaro Uribe, dejó en claro durante su campaña que rechaza la interrupción voluntaria del embarazo, el feminismo, la eutanasia y también la adopción homoparental.

Sus promesas de campaña incluyen imponer una mano dura hacia la delincuencia, la defensa la familia tradicional, los valores patrios, la economía de libre mercado, la propiedad privada y la reducción del Estado.

Seguridad, narcotráfico y guerrilla

En materia de seguridad, dijo que, de resultar electo, construirá 10 megacárceles de máxima seguridad, el aumento de penas para delitos de alto impacto y la reducción de beneficios para reincidentes. También propuso implementar la cadena perpetua para violadores y abusadores de menores.

Se comprometió además a llevar a cabo la destrucción de las 330.000 hectáreas de plantas de coca que existen en la actualidad en el país.

A la vez, descartó proseguir las negociaciones de paz con las FARC y el ELN, y aseveró que ordenará operaciones militares directas contra los grupos insurgentes.

De la Espriella se comprometió a llevar a cabo una reforma con el propósito de regular la contratación pública y exigirle una eficiencia radical al Estado, al que propone reducir de manera significativa.

El domingo 21 de junio, el abogado intentará capitalizar el rechazo a la gestión de Gustavo Petro, así como captar el más de 6% de los votos que obtuvo la candidata de centro derecha, Paloma Valencia, para concretar su llegada al Palacio de Nariño, la sede del gobierno de Colombia, a partir del próximo 7 de agosto.