Regresa la lluvia en Santiago: el día en que podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana

Revisa el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago y la probabilidad de que se registren precipitaciones en la RM durante la primera mitad de junio.

Tras un mes de mayo seco en comparación a otros años, meteorólogos emitieron su pronóstico del tiempo para la primera semana de junio y abordaron la posibilidad de que vuelva la lluvia a Santiago, que este lunes tuvo una fría mañana y se espera que la máxima solo alcance los 14°C.

“La máxima llegará a los 14 grados. Vamos a tener temperaturas por debajo de los 20 grados esta semana. Hoy es el día con la temperatura más baja”, afirmó la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam.

“En unas zonas del sector poniente despertaron con garúa, una precipitación tan finita que no alcanza a llegar al suelo, pero llega a los parabrisas”, añadió.

¿Cuándo podría volver la lluvia a Santiago?

De acuerdo a la experta, para el domingo 7 de junio “va a haber una inestabilidad en cordillera que podría dejar una precipitación bastante débil. El domingo baja la temperatura máxima, sube la mínima y podemos tener inestabilidad en cordillera. No se ve una gran caída de nieve”.

En este marco, advirtió que “durante este mes de junio, tengamos paciencia. Este año ni junio ni julio van a ser los más lluviosos”.

A lo que agregó: “Las altas presiones han bloqueado el paso de los sistemas frontales. Es tanta la fuerza, que debilita el frente en el océano, acá queda el sistema debilitado hacia el sur”.

Por su parte, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, sostuvo que para este mes “se rompe el esquema de estabilidad” y que “cambia el panorama, pero de manera lenta y gradual”.

Respecto a si esta semana podría llover en Santiago, el profesional comentó que la primera semana de junio “será seca”.

No obstante, se proyecta que la segunda semana puedan regresar las lluvias. “Entre el día 10 y el 13 de junio hay una alta probabilidad, que ha ido aumentando en el transcurso del fin de semana, de no solo precipitaciones en Santiago, sino con alta probabilidad de que ocurran en Valparaíso y Coquimbo“, expresó Leyton.