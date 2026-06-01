Balotaje en Perú: Sánchez aclaró qué rol jugaría en su gobierno el líder que llamó a la guerra con Chile

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para tomar parte en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, este domingo 7 de junio.

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Horas después de negarse a responder qué papel cumpliría el líder etnocacerista Antauro Humala en su eventual gobierno, el candidato presidencial de izquierda en Perú, Roberto Sánchez, dilucidó este lunes qué ocurrirá con el hermano del expresidente Ollanta Humala si vence a Keiko Fujimori en el balotaje de este domingo 7 de junio.

El postulante de Juntos por el Perú (JP) y la candidata de Fuerza Popular protagonizaron el domingo el último debate antes de la segunda vuelta, ocasión en la que Fujimori le preguntó directamente por el rol en su posible mandato del polémico dirigente ultranacionalista, quien llamó a declararle la guerra a Chile para recuperar las regiones de Arica y Tarapacá.

“Usted el 8 de abril dijo lo siguiente: ‘La lucha contra el crimen estará en manos de Antauro Humala’. Los peruanos quieren saber: ¿Va a estar Antauro Humala a su lado?“, le preguntó Keiko a Sánchez, pero el candidato no contestó la pregunta, aunque ella se la repitió.

A inicios de mayo el líder etnocacerista dijo que si Roberto Sánchez ganaba las elecciones, se podría impulsar una ofensiva para recuperar Tarapacá y Arica, “ya sea por la vía diplomática o armada“.

Además, algunos días después, calificó de “tonta” la decisión del Ejecutivo chileno de excavar una zanja de este lado de la frontrera para frenar el ingreso irregular de inmigrantes.

Sánchez y el rol del líder de Perú que llamó a guerra con Chile

Durante una entrevista que le concedió hoy al medio local RPP, Roberto Sánchez aclaró de manera definitiva qué ocurrirá con Antauro Humala, quien, además del tema de Chile, causó polémica por proponer el fusilamiento de las personas condenadas por corrupción.

En la ocasión, el candidato presidencial dijo que, si bien respeta las opiniones del líder etnocacerista, no las comparte.

En esa línea, aseguró de que de ganar el balotaje, el polémico político no se sumará a su gobierno no ocupará ningún cargo público.

“Él ha dicho por su propia boca que él no va a formar parte del gobierno de Juntos por el Perú. Él dice que es un nacionalista que apuesta y nos apoya a nosotros”, manifestó.

“Nos reafirmamos en la defensa de la vida. Nosotros no vamos a fusilar a nadie, por Dios. Hay muchas ideas. Son sus ideas, no son las nuestras“, complementó.

“Nosotros respetamos la vida, la cero discriminación. Tenemos cerradas nuestras fronteras, no tenemos causas pendientes con ningún país, somos internacionalistas; hay que mejorar más bien la comunicación y el comercio transfronterizo”, concluyó.