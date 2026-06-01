No habrá más temporadas: así fue el comentado final de Euphoria

La serie protagonizada por Zendaya se despidió este domingo con el octavo episodio de la tercera temporada.

HBO confirmó que Euphoria finalizó este domingo con el octavo episodio de su tercera temporada, cerrando así la historia de Rue, rol que estuvo interpretado por Zendaya.

El capítulo, titulado In God We Trust, fue ampliamente comentado en redes sociales y no para bien. El cierre que se le dio a la protagonista no fue del agrado de los fanáticos, sellando un cuestionado ciclo que volvió a las pantallas después de cuatro años.

La protagonista de la historia que debutó en 2019 terminó perdiendo la vida debido a una sobredosis, luego de consumir Percecot, medicamento para el dolor físico que terminó siendo contaminado con fentanilo. El responsable de esto fue Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) luego de enterarse que la joven estuvo en conversaciones con la DEA, convirtiéndose en una delatora.

El televidente solo se dio cuenta del deceso de Rue tras una secuencia onírica donde la veíamos camino a buscar a Fez (Angus Cloud), tras ver en las noticias sobre su supuesta fuga de la cárcel. Sin embargo termina llegando a su casa donde se reencuentra con su madre Leslie (Nika King). Pero lo cierto es que la joven estaba en el sillón de Ali (Colman Domingo) viviendo sus últimos minutos de vida.

Todo esto ocurrió hacia la mitad del episodio. El resto nos muestra cómo el padrino de la protagonista decide cobrar venganza en contra de Alamo por su muerte. Es así como vuelve a beber, deja de asistir a reuniones y su vida toma un nuevo.

Es así como llega hasta el strip club vestido de militar y con un arma de corto alcance, logra quitarle la vida de manera violenta al antagonista de la temporada.

El episodio final de Euphoria culmina con Ali junto a la familia que recibió a Rue en el primer episodio, quienes la recuerdan con cariño. Al sentarse a comer junto a ellos, la imagina en la cabecera de la mesa y es ella, en off, quien cierra la historia con un: “Que Dios nos bendiga a todos“.